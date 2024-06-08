متفرقات

- ترى هلكنا الرادار «بو ثمانين»، يعني ما يخطف أسبوع إلا الواحد منا متوزّي بثلاث مخالفات، كلها أمهات اثنين وثمانين وثلاثة وثمانين كيلو، حتى مرات تقول متى بيمسكوا الرادار ونحن نسوق فوق 120 كيلو؟

- هناك أناس يحبون استهلاك ما عند الآخرين، يعني تلقاه يوم يسوق سيارته، الود ودّه ما تلامس الأرض، لكن شوفه لما يستأجر سيارة من شركات تأجير السيارات، يتم يرضخّ بها ترضيخ، ولو الشور شوره ما يرجعها إلا وهي تتراقل، أو على وشك الخراب، باب بيته يتم يروف به، وبالكاد تسمع له حساً وهو يغلقه، أما باب الفندق أو أي باب ليست له به صلة، تسمع أنين مفاصله.

- من الأفلام الجميلة التي تعرض عندنا، بعد ما تم عرضه في مهرجان «كان» هذا العام رائعة المخرج المتميز «جورج ميللر» فيلم «فيوريوسا Furiosa»، وهو امتداد لسلسلة «ماد ماكس»، الفيلم ملحمي، ويتحدث عن الإنسان حين يتوحش، وتصبح عنده كل الأشياء متساوية، فلا تعرف لِمَ يقتل، ويقاتل أو كيف ينتقم، الفيلم متعوب عليه، وتكلف مالاً وجهداً، وتضافرت جهود فنية كبيرة في إعداده وإنتاجه ضمن مواهب فنية، ليخرج فيلماً مدهشاً وممتعاً رغم طوله.

- لن يبكي شعب على حاله وما آل إليه مآله إلا عندما تنقلب الموازين، وقد أصبح السادة العرب، لهم في حالهم عجب، وأصبحت الديار الخضراء غبراء، وأصبح الصبي الجاهل المنزوع من كرسي مدرسته، يقتل الأستاذ الجامعي والمفكر في بلده، سيدخلون في دوامة كبيرة، وأراضٍ موحلة ملطخة بدم الأبرياء، وقوتهم ودموع أطفالهم، سيبكون دماً على ما فرطوا فيه، ولن تجد الأجيال على مراحل متعددة مثالاً وقدوة يمكن أن يملأ خيالهم، ويدفع بمعنوياتهم نحو العلالي أو ينسج في عقولهم تلك البطولات الوطنية التي تملأ الرؤوس مجداً وهيبة وكبرياء لا ينثني!

- معقول! أكثر من 70 في المائة من المواطنين يعانون نقص فيتامين (د)، وأكبر نسبة تعاني نقص هذا الفيتامين، هي الفئة العمرية من 18 إلى 26 عاماً، أي الفئة الشابة والمتعلمة والواعية صحياً، والتي تتحدث «الإنجليزية» أولاً، لا بصراحة.. نسبة كبيرة، لمواطنين يعيشون طوال العام تحت قبة سماوية، تظهر فيها الشمس طوال أيام العام، وتصليهم بحرقتها أكثر من ستة أشهر في السنة، حتى صرنا في هذا الوقت الحاضر، ليس لدينا إلا فصلاً واحداً، هو فصل الصيف، وما علينا من سهيل والمربعانيات والصفري، و«برد العيايز»، وبصراحة أشد كنا في زماننا الماضي نلوم سكان النرويج الذين يضربهم الكساح مبكراً، والذي تطور هذا المرض، وسمي مؤخراً بهشاشة العظام، ونتأسى على سكان الدول الإسكندنافية التي تغيب شمسهم العام بطوله، لكن نقص فيتامين (د) وفي الإمارات، لا.. هناك خلل، والخلل وصل هذه المرة إلى العظام.