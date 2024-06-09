مخالفات «عقاريين»

رغم الارتياح الذي استقبلت به العقوبات والمخالفات والإجراءات التي اتخذها مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، بحق عددٍ من الوسطاء والمطورين العقاريين، إلا أنها لم تشفِ غليل المتضررين من ممارسات أمثال هؤلاء المخالفين، خاصة المكالمات التسويقية المزعجة التي لا تراعي حرمة أو خصوصية، وترد في مختلف ساعات النهار والليل وأوقات قيلولة وراحة الإنسان.

وحتى بعد أن فرضت الجهات المختصة على الشركات والمؤسسات المروجة إدخال خاصية اسم الشركة أو الجهة المعلنة، نجد مندوبيهم يستخدمون أرقامهم الشخصية لتلك الغايات الترويجية.

يردك الاتصال من رقم هاتف نقال، فتعتقد أنه من شخص لديك عمل معه أو ممثل جهة أخرى تنتظر إنجاز معاملة فيها، فإذا به المروج أو المسوق الذي يريد إقناعك بشراء وحدة في مشروع «الأحلام» أو الاستفادة من عروض القروض المصرفية المغرية والتسهيلات الائتمانية بلا حدود، لا غاية لأي منهم سوى تحقيق «التارجت» المطلوب منه أو المبلغ المستهدف، ولو كان على حساب توريطك في مصيدة وسداد أقساط بلا نهاية.

وكان مركز أبوظبي العقاري قد أعلن تسجيل 17 مخالفة للوسطاء لبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمهم بذلك، و13 مخالفة للاتصالات العشوائية.

كما حرر المركز 12 مخالفة مزاولة نشاط وسيط من دون ترخيص من الدائرة، وثماني مخالفات لشركات تزاول الوساطة العقارية دون رخصة، وإيقاف سبعة وسطاء عقاريين عن مزاولة المهنة، وفرض غرامات على مكاتب وساطة عقارية تتراوح بين 30 و100 ألف درهم لعدم الالتزام بالسلوك المهني. وقد أكد المركز التزامه بالحفاظ على أعلى المعايير في قطاع العقارات في أبوظبي، انطلاقاً من استراتيجية واضحة للارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة ليغدو بين أكثر القطاعات مرونة وجاذبية من الناحية التجارية والتطور المستدام على مستوى العالم.

وأكد المركز أيضاً أنه يعمل على «توحيد وتعزيز القطاع العقاري في الإمارة بالاعتماد على إطار تنظيمي شامل من شأنه دعم كفاءة القطاع، وتعزيز عامل الرقابة، فضلاً عن زيادة الشفافية ودعم المقيمين والمستثمرين والمتخصصين والشركات العقارية».

وإذ نحيي مركز أبوظبي العقاري على الإجراءات الحازمة التي اتخذها بحق المخالفين، نتمنى منه وفي إطار حرصه على الشفافية إلزام الشركات العقارية والوسطاء تضمين الإعلانات الخاصة بمشاريعهم كافة التفاصيل الخاصة، بدءاً من الموقع وعدد الوحدات والغرف والأسعار وخطط الدفع، وبالذات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من تلك العبارة العقيمة «سجل اهتمامك وسيتم التواصل معك».