في الإنجاز فرحة

عندما تنجز عملاً كنت تحبه يصبح الإنجاز فرحة، ويصير العمل تاجاً على الرأس، اليوم وكل يوم تقدم الإمارات إضاءات مفرحة وإنجازات تسعد القلب وتمنع عنه الكدر.

وقد عملت القيادة الرشيدة منذ التأسيس على إعداد جيل من أبناء الوطن في مختلف المجالات ليكونوا المصابيح التي تضيء حياتنا، والأشجار التي تظلل رؤوسنا، والأنهار التي تسقي عروقنا، والورد الذي يعطر حاضرنا.

لا شيء أجمل من النجاح، ولا شيء أنبل من أن تقدم عملاً ما بتقانة ورصانة، وتجلب من خلاله النصر المبين لوطن قدم النفس والنفيس من أجل أن تستمر الإمارات في التحليق، ومن أجل أن تستديم الإنجازات المبهرة علامة مميزة على جبين الوطن.

عندما شاهدت الفرحة على وجوه المسؤولين واللاعبين على حد سواء بعد قطف نادي العين الرياضي ثمرة الجهد النبيل وفوزه بكأس القارة الآسيوية، شعرت بأننا عندما نزرع الابتسامة على وجوه الناس نكون قد أنجزنا ميلاداً جديداً لمشروع وطني كم نحتاج من الجهد للمحافظة عليه وتنميته والوصول إلى أبعد منه، وليس ذلك ببعيد طالما توافرت الإرادة، ووجدت العزيمة، وترسخ الإحساس بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بأهمية أن نكون في منصات التتويج ليس في الرياضة فحسب، بل نحن بحاجة إلى التتويج في مختلف الأصعدة والميادين والمنصات؛ لأن النجاح لا ينحصر في مجال دون المجالات الأخرى، وشبابنا لديهم من القدرات ما يذهل، ويمتلكون ملكات الإبداع في مختلف فروع الحياة، وقد أثبتوا ذلك في محافل التتويج العلمي والاقتصادي والثقافي، وهم اليوم في المقدمة يرفعون رايات النجاح بفخر وعز، والدولة تفتح نوافذ الفرص على مصاريعها، وتقدم سبل التهيئة والتأهيل كافة، ليكون الطريق معبداً بإمكانات لها مهارة النجاح والإبداع وبلاغة التعامل مع معطيات الحياة بكل صرامة وعزم وقوة وتفكير عميق.

شبابنا اليوم يعبرون محيط المنافسات العالمية، ويخوضون غمار الحياة بكل أريحية وشفافية، يدفعهم إلى ذلك ثقتهم بإمكاناتهم وثباتهم عند مستويات الإدراك الحقيقي لأهمية أن تكون الإمارات في دائرة الاستثنائية وبلا منازع؛ لأن الظروف كل الظروف مهيأة، ولا ينقص الشباب إلا المبادرة والمثابرة، وعقد العزم على تحقيق الفوز في المجال الذي تم اختياره بحرية وقرار ذاتي، ترسمه الإمكانات الشخصية لمجال ما.

عندما تقرأ التفاصيل على الوجوه، وعندما تتأمل الملامح ذات البياض في السبر والسريرة، تشعر بأن للنجاح ترياقاً سحرياً لا تساويه قوة في الكون، وعندما تمعن النظر في المشهد وتستمر في قراءة الكلمات المرسومة على الجباه تؤمن بأن الإنجازات المبهرة هي سر استمرار الحضارات، وهي الأكسير الذي يغذي مشاعر الإنسانية، وهي الحبر الذي تكتب به براعة شعب ما في حمل مشعل الحضارة، والاتكاء على مخزون ذهني وبدني يؤججان طفرة الحضارة ويخلدان المكانة لبلد معين ويجعلان الحضارة ناموس الشعب، وهي قاموسه الذي ينهل منه أبجدية التطور والنمو والتقدم نحو مسارات جديدة تتوالى مثل زخات المطر، لينبري المستقبل بستاناً تتفتح فيه أكمام الزهور في كل صباح تشرق فيه شمس العالم.