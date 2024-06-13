صيد الفراغ

- الذاهبون إلى الضوء بعيونٍ مفتوحة على اتساعها، يصابون بالعمى لا محالة. لذا، عليك أن تكتشف الضوء في قلبك كي تبصر الطريق الذي لا يراه أحد.

- طعنني بسيفه وطعنته بقلمي. ها أنا شُفيتُ بعد أيام، وها هو يئنُّ العمر كله.

- للقمر ندماءٌ كثرٌ، ترى من هو نديم الشمس؟

- العشقُ، كما وصفه أهلُهُ، لذّةُ الفناء في النور العظيم.

- تعارفنا أنا وهي في متجرٍ لبيع الساعات، ومذ خرجنا لم نعد ننظر لها قط.

- مرةً صافحتُ قفازها، وألبسته أيضاً خاتم النحاس الوحيد الذي أملكه.

- على انعكاس مياه البحيرة الساكنة، كتبتُ اسمها بقطرات عرق الطريق.

- في المرة الأولى، أطلقتُ سهمي متدرباً على صيد الفراغ، ومن شدّة مهارتي، أصبته في القلب.

- متى بالفعل، ستتعرفُ ذاتي على ذاتي؟

- أحياناً كلمة واحدة قد تفصلُ بين الجدل والدجل.

- قال الفيلسوف: كلّك أقنعة، لا يوجد لك وجهٌ حقيقي.

- تأمّل قليلاً في الباب وقل لي: هل صُنع ليُفتح أم ليغلق؟

- ما أقسى أن تزرع الوردة، فيأكلها حصانُ جائع.

- الحب في أول العمر قفزٌ هائلٌ لاصطياد النجوم، وفي آخر العمر تأمل أفولها.

- في أول الأمر كانت الكلمةُ سيدةً على المعنى وكان الكلامُ نهراً والحقيقُة هي المصب، لكن رجلاً بممحاةٍ عملاقة قرر أن يبدّل الأشياء بالأشياء، ويخلط الضد بالضد، وينثر حروفهما على طاولة النرد. هكذا وُلدَ الشاعر وراح يعبث بالمعنى فاكتشف أن اللانهاية هي ما يُعيقه حقاً، وليست المستحيلات.

- اليوم، لو يحتشدُ الفلاسفة في قصرٍ زجاجي وينطقون باسم الحقيقة التي لا يريد أن يسمعها أحد، تُرى هل نرميهم بالحجارة لنسمع ما يقولون؟

- الرجلُ الذي مشى الأرض كلها بحثاً عن رفيقة عمره، اكتشف في النهاية أنها جارته.

- من ستكون، لو بالصدفة أسندت ظهرك على صخرة عملاقة في أعلى الجبل، وبسببك رأيتها تتحرج باتجاه القرية السعيدة؟