حدث ذات مرة في الربينة -2-

من بين الأشياء التي كانت تتسرب لي وأنا جالس كتلميذ غير مرغوب به على الأرض الرملية من أصوات المعلمين العالية، كلمات مثل الجنة والنار، فاعتقد أن الجنة مثل نخل «بن مانع» خضراء، وفيها أفلاج لا تتوقف، والنار مثل تنور الحارة أيام الشوي في عيد الأضحى، كنت أكتفي بالإشارات المرسلة، بعدها أكمل مهمة التأمل والتخيل وإكمال المشهد.

ذات يوم، وكانت الريح الغربي الباردة ترجف البدن، وبعد جلسة مملة، وأنا أستمع لمدرس الحساب، منتقلاً من رقم إلى رقم في عمليات لا أدرك معناها، ولا تفاعل واضح من جانب الطلبة الكبار المنتظمين في الصف، كنت أبحث عن الصور المتخيلة والمختلفة، والأرقام التي يتحدث عنها المدرس «أحمد» المصري لا توحي لي بأي صورة، مثلما كان يفعل أساتذة التاريخ والجغرافيا والعربي، كانوا يبثون لي كلمات، وكنت قادراً أن أحولها إلى صور تعيش معي على أقلها في ذلك اليوم بطوله.

انسحبت من حصة الاستماع المجانية، كأي صبي يعد عبئاً على المكان، لا اسم لي في المدرسة، ولا لي لباس مثل الذي وزعوه على الطلبة، ولا أحظى بلفائف السندويتشات اليومية، ولا أكواب الشاي «الكرك»، ولا راتب يصل إلى خمسين روبية، كترضية من الشيخ للآباء المتعنتين ضد التعليم وضياع الأولاد وعدم معاونتهم لأهلهم في النخل وتحديرها أو خلابها أو جدها أو خرافها، كانت تلك المشاهرة الشهرية للطلبة بمثابة دخول ناعم للتعليم في العين، كنت أحسدهم، خاصة أولئك الطلبة غير المكترثين والذين يفضلون كرة القدم على المدرسة، أو أولئك الذين سينضمون لشركات البترول في جزر أبوظبي البعيدة مبكراً، لحفر «الرقوق» وقيادة شاحنات ضخمة بحجم البيوت، لأنني كنت أقرأ وأكتب، وخطي فيه الوضوح بعكس الكثيرين الذين تشبه خطوطهم مشي الدجاج كما سمعت معلم العربي «الأردني» يقول لهم.

من تلك المدرسة التي بلا سور، خرجت باتجاه بيت «سارة بنت كرم» منزلقاً نحو مسجد «سلطان الكندي» مطولاً الطريق الموصل لبيتنا في حارة «الربينة»، كانت الريح الغربي الباردة تزيد من صفيرها، فتوحي لي أنها ستمطر قريباً، حاذيت جدار المسجد الطيني، وسوره الذي بحجم رجل قصير، فلمحت أغطية بيضاء ممدة في ذلك الفناء البسيط، قربت من الجدار، واعتليته، فأبصرت ثلاثة أشياء بيضاء ملفوفة ومطروحة على الأرض، أقرب في طولها وحجمها إلى قوسة التمر الكبيرة، لم تقو يداي أكثر من تلك اللمحة العابرة والسريعة، فنزلت أرضاً، اخترت أوطأ مكان في جدار المسجد، قادراً على تسلقه، قادتني رجلا الفضول إلى حيث تلك الأشياء البيضاء مستلقية، وبدأ الشغف يستفزني نحو معرفة ماذا تحوي تلك الأغطية؟ ولِما هي في المسجد؟ ومن أحضرها؟ ولما هي متروكة لوحدها هنا؟ ولما هي لا تتحرك؟ وهل يدري عنها المطوع «أحمد بن هامل»؟ لامست أقرب واحد من الأغطية لأتأكد عن محتواه، فوجدته رطباً، لا خشباً ولا خشناً، فزعت لأن للأشياء الرطبة تفسيرات أكثر غموضاً من الأشياء الصلبة في النفس، تهيأ لي أن لذلك الشيء الرطب رأساً، فحاذرت أن أصل إلى الرأس، وقلت القدمين ربما أسهل عليّ إن لامستها الهروب بسرعة، تأكدت أن الخيوط التي كانت مقصوصة من القماش نفسه، والذي يشبه قماش كنادير العيد الجديدة رابطة القدمين ببعضهما البعض، هذه الأشياء المسجات على الأرض تشبه أجساد الرجال، حركت ذلك الشيء بيدي صبي لم يتجاوز السابعة بعد، فلم يصدر منه أي أنين، فقط ثمة مياه مغدرة تحته، ولونها فيه حُمرة، تشبه دواء «العايدين» أو شراب «الفيمتو».. وغداً نكمل.