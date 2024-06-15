عيد مبارك يا أخي الغالي

ما مر عيد يا أخي الغالي وأنت في العيد معي، كأنما الأعياد التي نزهو بها تأبى أن تجمعنا كأنها تخشى علينا من ديمومة الحب في دمنا، أو أنها تحسدنا على كل عيد في كل يوم نحتفي فيه بلقائنا.

ها هو عيد الأضحى المبارك قد هلّ، ونحن في البعد القصي ساهيان عن عيد يمر وينهض بأشواقنا. إذ كيف يكتسب العيد فرحته وأنت لا قربي ولا من غفوة النسيان توقظني، ولا حنان لمسك يلبسني ثوباً جديداً لأحتفي، ولا حنو يدي تعد لك شاي الصباح لتشرق بابتسامتك وتشكرني.

في عيد الفطر الذي مر علينا ولم نلتقِ عذرتك؛ لأن المسافة التي فرّقت بيننا صارت أوجب من طقس حضورنا، ومهما بلغنا في المحبة عمقاً وغبطة، يظل البعد مشدوداً إلى خفقنا، لنطفو قليلاً ويردد الموج في ترجيعهِ آهاتنا، لكن ها هو العيد جاء، ونحن في لعبة البعد يلهو بنا ونشهق مرة أخرى باحتدام أشواقنا، أتعرف كم افترقنا منذ نشأنا معاً، وكم أن البعد صار أطول من قربنا؟ أليس العيد أن يلتقي المحب بالمحب ويذكّرُ من ينسى الأحبة، وأن العيد تقريب وغفران وتجديد.

أتمنى يا أخي الغالي أن يلم العيد شمل الذين افترقوا لأسباب وأسباب، سيجتمع الأهل حول مائدة وأحضان واحتفاء وهدايا، ووحدي رغم بُعدك، سأحتفل بأولادي وحفيداتي، والعيد فرحاً ينسي المحبين والأصدقاء والأقرباء كل عداواة أثقلت قلوبهم، سيلتئمون بفرحة العيد، كما تبرد الجراح، فالعيد هو الحب ناهضاً من سقطة النسيان، والقرب بعد قسوة البعد، لو أنك بجانبي الآن ترقبني وأنا أخط لك أسطراً عن العيد، لكان العيد أعياداً أسطري كل الموائد والناس حولها أفراح وضحك، لو كنت قربي الآن كنت زينت الزوايا بالفل والورد، ورفت خطاي كالفراشة من فرح ونشوة وترحيب.

لو أنك قربي الآن ربما أنسى أن هذا اليوم عيد لكل الناس، وأذكر أنه عيدي وعيدك، وأعدك يا أخي أنني سأحتفل في كل عيد بأحبتي وأنت بينهم في القرب كنت أو في البعد، فالبعد حين المحبة، ليس إلا مسافة في الأرض، يجتازها الشوق كالبرق بأقل من لمح البصر، لو كنت قربي الآن سأعد لك الشاي معطراً بأنفاس حبي، وأعد لك الطعام مبهراً، وحين تستغرق في نومك بينما العيد يطرق الباب، سأوقظك دون أن أعتقد أنك لست هنا، وأن من سيوقظك هناك، هو أنا.. وسوف أهزك كما ياسمينة ليتساقط عطرك، وأعرف أنك حين تستيقظ ستجد فنجان الشاي جاهزاً، وسوف أضمك وأقبل عينيك وأقول لك: كل عيد وأنت عيدي..!