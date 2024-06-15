حدث ذات مرة في الربينة -3-

حركت الريح الباردة باب المسجد الخشبي، فزعت، ولذت بساتر طيني، كنت معتقداً أن أحداً يريد فتح الباب، ولما عوت الريح ثانية، وهزته، ولم تتحرك تلك الأشياء البيضاء الراقدة، والتي كادت أن تميط عن أحدها الغطاء، هزني الفضول الصبياني أن أرى الوجوه، وما سر ذلك العطر النفّاذ الذي يخرج منها، ويشبه رائحة دكان «عبد الشكور» الأفغاني؟ وأحياناً يشبه بعض روائح مندوس عمتي «روية»، لما تذكرت لحظتها عمتي «روية» التي استمرت طويلاً عجوزاً، تلك إشارة تبعثها الروائح، حين سألتها مرة ما هذا الشيء الملفوف في بقجة، والذي تضعينه في جانب من «المندوس»، وتتفقدينه باستمرار، تذكرت قولها لحظتها: «هذا كفني.. حنوطي وكافوري.. هذا الذي بظهر به من هذه الدنيا يوم بموت..»!

هل هؤلاء الثلاثة هم رجال ميتون، لكن عمتي «روية» ما زالت تعيش، ربما أعطتهم كفنها الذي يحمل نفس الرائحة، ترى كيف هو وجه الموت؟ هل له رائحة غير التي تتنفس بها هذه الأغطية البيضاء؟ هل يرى الميت الآخرين؟ تقربت من ذلك الغطاء الذي كادت الريح الغربي أن تميطه عن وجهه، لم أستطع فك الرباط، لكنني نسلت الغطاء من تحته، كنت أريد أن أرى وجه الميت كيف يكون، كان رأسه رطباً أو يقطر ماء فاض عن امتصاص الثوب الأبيض له، كشفت عنه الغطاء، كان يفتح عيناً، والأخرى مغمضة بكسل، جزعت، وكدت أغطيه ثانية، لكن شيئاً في الداخل كان يدفع تلك الرغبة نحو الذهاب بها بعيداً، تلمست الخد، كان رخواً وبارداً، ووجهه طويل، وله لحية كثة تشبه لحية العتّالين في السوق، هل سبق وأن رأيت هذا الوجه في السوق، أم أن الموت يغير الوجوه حين يريد أن يأخذها تحت الأرض، شممت رائحة الموت حينها؛ لأنني شعرت بها تدخل لجسدي تريد أن تخلع أحشائي، فخفت أن أموت بجانبهم، غطيت الوجه، وكان لرأسه وقع اصطدام بالأرض، وأدركت أنه سيلاحقني لأنني أيقظته من الموت، وشعرت أنني سأستفرغ أمعائي، وبقفزة لم أعتقد أنني كنت لآتي بمثلها تخطيت الجدار على مرحلتين، ووقعت خارجاً، مستفرغاً عصارة صفراء جرحت حلقي، وأيقنت أنني هالك، وسأموت الآن، نهضت راكضاً بعد أن وضعت طرف كندورتي في فمي باتجاه البيت، كنت أريد أمي حينها، وأريد أن أعرف إن كانت عمتي «روية» قد ماتت معهم، دخلت من «شرجة» الدروازة، وكادت تلامس رأسي بجرح، وجدت أمي وجاراتها يتسارّن، وصرخت عمتي «روية» التي كانت تتوسطهن: «تعال.. شو فيك.. تقول شايف شيطان»!

سكنت في حضن أمي التي استشعرت أن ابنها أفزعه جني أو شيء من دواب الأرض، كنت أرتجف، وأنا أرنو إلى عمتي «روية»، فاعتقدت للحظات أن كل ذلك كان حلماً، عادت العصارة الصفراء أن تخرج بقايا من الجوف، رشتني عمتي بماء غسول الفناجين، فأفقت قليلاً، وأخرجت من طرف شيلتها صرة كنت أعرفها لها رائحة تشبه الإغماءة، تسميها الحبة السوداء، ظلت تنشقني، حتى كدت أفقد الوعي، حاصرتني الجارات بأسئلتهن، ودعواتهن بأن لا شيء ذو بأس، قد حصل، فزع أمي كان مختلفاً، قربت ملحاً، وقرأت المعوذات، واطمأنت أن الطبلة الفضية ما زالت معلقة في عنقي، تحرسني من العين والحسد وطوارق الليل والنهار، رقدت على رجلها، وغفوت متفززاً بين الحين والآخر، فأكاد لا أسمع إلا «بسم الله عليك يا ولدي.. حصنتك بالله وكتابه من كل نفس لامّة، وكل دابة هامّة..»!

بعد صلاة العصر استدعى أبي المطوع ليقرأ على رأسي القرآن، ويعمل لي «محو» في صحن مكتوباً بماء الورد والزعفران لأشربه، لأن بي روع، وحين انتهى، تناول الفوالة، وسمعتهم يتحدثون عن جثث المهربين في المسجد، وأنهم لجأوا إلى الجبل، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، ودفنوهم في أقصى مقبرة «قصيدة»، لم أخرج من ذلك المشهد الذي حدث ذات مرة في الربينة.