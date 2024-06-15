فرحة العيد

نستقبل اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والمسرات، وعلى هذا الوطن الغالي بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار بقيادة قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

نستقبل العيد وككل عيد بما اعتدنا عليه من قيادتنا الرشيدة من حرص وكرم بأن تجعل من فرحته فرحتين والعيد عيدين بما تفيض به من أيادٍ بيضاء ومكارم ومبادرات سخية على أبنائها المواطنين.

فمع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 3.309 مليار درهم، استفاد منها 2015 من المواطنين.

وشملت الحزمة قروضاً بقيمة إجمالية تزيد على ثلاثة مليارات درهم لصالح ألف وسبعمائة وستة وستين مواطناً بما في ذلك 782 قرضاً لشراء مساكن في مشروع بلغيلم السكني. كما تضمّنت الحزمة إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 262.8 مليون درهم استفاد منها 249 مواطناً.

قبل هذه المكرمة السامية، وتزامناً مع المناسبة السعيدة، كان مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد ألفين ومائة وستين قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة مائة وثمانية وستين مليار درهم.

نهج تتفرد به قيادة هذا الوطن الغالي بحرصها على إسعاد مواطنيها في المناسبات كافة بمكرمات ومبادرات يتجلى فيها، وبها الحرص على كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ الاستقرار العائلي للإنسان الإماراتي وأسرته وكل فرد فيها.

وفي هذه الأيام السعيدة المباركة، يحرص الجميع على الزيارات العائلية لتبادل التهاني بالعيد بصورة تبرز تمسك الجميع بالقيم الإماراتية الأصيلة والعادات والتقاليد المرتبطة بها، والتي تعكس متانة الوشائج التي تجمع الأسرة الإماراتية الكبيرة، وأبهى صورها تدفق المواطنين على مجالس الحكام وشيوخنا الكرام للسلام والتهنئة بالمناسبة السعيدة على امتداد أيامها.

وفي هذه الأيام السعيدة، نتمنى من الجميع الالتزام بإرشادات ودعوات رجال الشرطة والمرور والبلديات حتى لا يفسد تصرف متهور فرحتنا بالعيد، شاكرين ومقدرين جهودهم، ومن «العايدين الفايزين» و«عساكم من عواده».