علي وعلي وعلي!

تعمدت في مقال اليوم أن أخصصه للحديث عن ثلاثة نجوم تبدأ أسماؤهم بـ «علي»، اثنان منهم يتألقان داخل «المستطيل الأخضر»، والثالث متألق داخل استوديوهات التحليل.

والبداية مع «الأسطورة» علي مبخوت كابتن المنتخب الوطني ونادي الجزيرة الذي وجد نفسه، بين يوم وليلة، خارج تشكيلة المنتخب الوطني، ولم تشفع له الإنجازات التي حققها وأدخلته تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية والآسيوية من أوسع أبوابه، وآخر ما كنا نتوقعه أن يتم استبعاد «المبخوت» عن المنتخب لـ «أسباب فنية»، وهو النجم الذي كان يمني النفس بقيادة «الأبيض» إلى نهائيات المونديال.

والثاني علي صالح كابتن «الإمبراطور»، والذي دخل تاريخ الكرة الوصلاوية، عندما قاد الوصل إلى إنجاز الثنائية بعد 17 عاماً على رصيف الانتظار، ومثلما كان خليفة الشيبة محظوظاً بحمل شارة الكابتن، عندما فاز الوصل بثنائية 2007 في عهد المدرب البرازيلي ذي ماريو، كان علي صالح فخوراً، لا بحمل شارة الكابتن في إنجاز 2024، بل أيضاً بمساهمته الفاعلة في تحقيق الثنائية، على أمل أن تكتمل فرحته بالتأهل مع المنتخب إلى مونديال 2026 بعد 36 عاماً من الغياب.

والنجم الثالث هو علي مسري نجم المنتخب الوطني ونادي العين السابق، الذي فاجأني شخصياً بتألقه اللافت في استوديوهات التحليل، وبموضوعيته وجرأته في الطرح وبكاريزما خاصة، بدا مسري وكأنه يمارس تلك المهنة من عشر سنوات.

إنه أحد أهم مكاسب قنوات أبوظبي الرياضية في السنوات الأخيرة.

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انطلقت قبل أيام بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي يحمل لقبها «الأزوري» الإيطالي، وهي البطولة التي يعتبرها الكثيرون أقوى من كأس العالم، لتميز الكرة الأوروبية على كل الأصعدة، بدليل هيمنتها على معظم ألقاب بطولة كأس العالم، حتى أنها نالت اللقب 6 مرات في آخر ثماني نسخ.

وعندما تستضيف ألمانيا النسخة الحالية فمن المنطقي أن يكون «المانشافت» مرشحاً للقب، أو على الأقل أن يكون أحد أضلاع المربع الذهبي، كما أتوقع أن يذهب المنتخب الفرنسي بعيداً في البطولة الحالية، ولن يكون من قبيل المفاجأة، إذا تقابلت ألمانيا «بطل مونديال 2014»، وفرنسا «بطل مونديال 2018»، ووصيف مونديال 2022 في المباراة النهائية، إلا إذا فرضت عليهما خريطة البطولة أن يتقابلا في إحدى المواجهات الإقصائية بعيداً عن النهائي.