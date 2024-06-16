نهج إماراتي راسخ

مشاركة قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جلسة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة، والتي استضافتها الجمهورية الإيطالية الصديقة مؤخراً، واللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من القادة المشاركين، عبرت عن المكانة الرفيعة لسموه والتقدير الدولي الكبير للدور والإسهام الإماراتي في هذين القطاعين الحيويين.

وفي كل ملتقى وتجمع دولي تؤكد إمارات الخير والمحبة على رؤيتها ونهجها الراسخ لتعزيز التعاون الدولي المشترك للوصول إلى حلول عملية وبناءة للتحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر بشكل مباشر على الشعوب والمجتمعات.

في كلمته الشاملة الجامعة أمام الجلسة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تلك الرؤية السامية وحرص الإمارات على إيجاد منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في إيجاد حلول فاعلة لاستدامة الطاقة، سواء من خلال البرامج والتشريعات أو المبادرات والشراكات مع الأصدقاء، بما يسهم في توظيف هذه التقنيات في إيجاد الحلول الفاعلة لاستدامة الطاقة وضمان أمنها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكذلك الانتقال العادل والمنطقي في قطاع الطاقة، وذلك انطلاقاً من «اتفاق الإمارات للمناخ» الذي كان نموذجاً للتعاون وتضافر الجهود الدولية.

وأوضح سموه: «إن العالم يمر اليوم بالعديد من التحديات التي تنعكس بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، خاصة في مجال الطاقة، مشدداً سموه على أن المطلوب منا جميعاً التعامل مع هذا التحدي من خلال التعاون والعمل على تسخير التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مستدامة في مجال الطاقة.

وأعرب سموه «عن أمله في أن يؤسس ذلك الاجتماع الهام لمرحلة جديدة من العمل الجماعي تضمن التعامل المسؤول مع التقنيات الناشئة، حتى لا تكون مدخلاً لاتساع الفجوة التنموية بين دول العالم أو سبباً في تصاعد الاستقطاب الدولي، بل رافداً للتنمية المستدامة والأمن والازدهار للجميع».

رؤية إماراتية ثابتة تحرص دائماً على العمل الجماعي المسؤول للخروج بإجماع للمضي معاً لمواجهة تلك التحديات التي تواجه العالم في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصاد والطاقة، واليوم يطل بقوة التحدي الذي يمثله القادم الجديد الذكاء الاصطناعي، والذي حمل ويحمل تغييرات جذرية على مناحٍ عدة من حياتنا وللأجيال المقبلة.

رؤية انطلقت من منهج ومبدأ يحرص بلد زايد الخير على الالتزام به، ويرى في التعاون المشترك وبناء جسور التواصل مع الجميع تحقيق المصالح المشتركة لأجل خير الجميع.