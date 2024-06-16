العيد.. صديق الطفولة (2)

في هذا الصباح رأيت وجهك كأنه يستدعي في طفولة ويستعيد أرجوحة خضت القلب كما هي فرحة النظرة الأولى.

سعيت إليك ودنوت من قامة واهنة، وقبلت الرأس واليدين ثم استمعت إلى حفلة جنائزية، أسمع طبولها الحزينة تدق أذني فأشعر بانكسار فناجين قهوة الصباح، أشعر بشروخ تملأ طبق الهريس، أشعر بتقشر الحناء في كفي امرأة كانت في الزمان تشم رائحة الحناء، كما تشم رائحة الطفولة في جسدي، حاولت أن أقترب أكثر وألصق جسدي بسجية امرأة علمتني في الزمان كيف أن الصبر ملح القلوب، ولكنها اليوم في صباح هذا العيد أراها قلقة، متوجسة، غارقة في بحيرة من قصص، ربما تكون خيالية، ولكنها في الحقيقة تعبر عن مشاهد تلفزيونية مرت وانسكبت في القلب، كأنها رائحة البحر في لحم سمكة تاريخية.

سمعت قصصاً وحكايات وروايات سمعت ما يحرك مكامن الروح، ويمض القلب ويشخب الروح، أنا هنا في حضرة التاريخ في مائدة البوح الجميل الأليم أرى سيدة من سيدات الزمن الجميل تفيض خيالاً، وتملأ جعبة الكون وشوشات، كأنها الموجة عندما تمتلئ بياضاً كأنها السدرة عندما تعانق أجنحة الطير.

تخيلتها تقول وهكذا تصورت، وربما مجرد خيال عاشق أحب هذا الوجه حتى الثمالة:

إن مت أنا لا تدفنوني

باشوف من يبكي عليه

حطوا على جسدي سنوني

قولوا احترق والروح حية

فقلت مبتسماً، العيد يا سيدة المقام، عيد الباقات الزاهية، وليس عيد جنائز.. ثم أمسكت بيديها وقبلت رائحتها وغسلت كفيها بدمعة التعلق بامرأة كانت في زماني عطراً وفجراً، وأغنيات صباحات تصفر جدائل البوح بأجمل الكلمات، وهي تضم جسدي بين ساعدين كأنهما جناحي طائر وتلهمني الدفء تشبعني بفرح العيد، وتسقيني من قهوة الصباح برائحة الهيل والزعفران، وابتسامة الفرح النهاري.

مضى النهار ولم تمض الكلمات إلا إلى ذاكرة حفظت درس المشاعر الحانية حتى فاضت انهار القلب وملأت وجدان الشجر بأثمار بهجة طلعها من نسق الأيام الخوالي.

تأملت العينين تأملت وجهاً كأنه الشمس الغاربة تودع الوجود بأهداب غرقت، بدموع خيبات العمر، ووهن الزمان، وعجز كل ما يجعل الإنسان في أتم السعادة.

تأملت وتأملت حتى بات النهار يطوي عباءة ضوئه ويمضي إلى غيابه، كما تمضي الأجساد إلى مثوى الذروة القصوى في الرحيل.

الله كم أنت رائعة أيتها النخلة في ضمير الزمن، كم أنت أنيقة في حزنك وفي تعبك، وفي سغبك، وفي الفصول الأخيرة لرواية مذهلة في السرد وبث اللواعج.

نامي سيدتي.. نامي كي يستريح الجسد.