«والدكم».. «أخوكم».. سر العلاقة

في هذه الأيام السعيدة المباركة، وفي كل الأيام والمناسبات نستذكر بالخير والمحبة المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مترحمين على روحه الطاهرة، متضرعين للخالق عز وجل أن يسكنه فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، مستذكرين مآثره وبصماته الخالدة وأياديه البيضاء ومكارمه السخية على الجميع داخل وخارج حدود الإمارات، ولكل إنسان على وجه الأرض دون تمييز.

نستذكر في جملة ما نستذكره حرصه في كل قرار أو رسالة يوجّهها للمواطنين أن يسبق توقيعه - رحمه الله - كلمة «والدكم»، تلك الكلمة البسيطة العظيمة، ذات الوقع والأثر الكبير والتي تجسد صورة تعامل المؤسس مع مواطنيه ونظرته إليهم كأب قبل أن يكون حاكماً عليهم ومسؤولاً عنهم.

نظرة لخصها ذات مرة في مقابلة صحفية رداً على سؤال صحفي غربي لم يكن يستوعب كل ما أحاط به زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي رد على سؤاله بسؤال ومنطق فاجأ الصحفي عندما قال له، رحمه الله: «أليس لديك أبناء وأنت مسؤول عنهم وعن مأكلهم وملبسهم وصحتهم وتعليمهم وشؤونهم وتوفيرها لهم»، أنا أنظر كأب مسؤول عن شعبي أبنائي المواطنين.

على ذات النهج الطيب والمنهج المتفرد نرى ونلمس مخاطبة قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مواطنيه بكلمة «أخوكم»، بما تحمله من معاني الأخوة والرقي والتواضع. يخاطب بها الجميع وفي مختلف المناسبات والظروف. كما استهل بها عهده الميمون عقب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً للبلاد، فرد عليهم شاكراً ومقدراً ثقتهم بأنه سيظل «أخوكم محمد».

وفي رسالته النصية مؤخراً لحجاج الإمارات وهم في المشاعر المقدسة حرص على ختمها بهذه الكلمة والصفة التي تحمل وتلخص صفات شخصه الكريم من تواضع وكرم أخلاق ومشاعر أخوية تجاه كل فرد في القبيلة الكبيرة التي تجمعنا «الإمارات».

كلمة من حروف قليلة تبوح بمعانٍ عظيمة جميلة، يفوح منها سر وطيب العلاقة التي تربط قائد هذا الوطن الغالي بأبنائه المواطنين أبناء الإمارات الذين هم دائماً على العهد والولاء والوفاء للقيادة وقوة الانتماء للوطن، إمارات المحبة والعطاء «بلد زايد الخير»، سر يحمل معادلة قوة ومتانة اللحمة الوطنية العصية على الاختراق، والتي صقلتها طبيعة هذه الصورة الزاهية المتفردة للدار وراعي الدار. وأدام الله عز الإمارات في ظل بوخالد.