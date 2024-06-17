في حضرة الذكاء الاصطناعي

ربما يكون مصطلح الذكاء الاصطناعي كفكرة مرتبطة بالحداثة وإبداع العقل والقوة الذهنية الخارقة وفوق العادة.

ربما يكون المعنى قريباً من هذه المسميات، ولكن التركيز على مصطلح ذكاء اصطناعي قد يعرقل الوصول على الأهداف؛ وذلك لسوء فهم لدى الكثير من الناس، فالذكاء الاصطناعي ليس خرفة عقلية، ولا قفزة ذهنية، بل هو مصطلح يتناسق مع العصر ويندمج في شؤونه وشجونه، ويتناسب مع متطلبات المرحلة، ومرحلة تعتمد على الإبداع، مرحلة تنهض بالقيم قبل بالمنتج المادي، بحيث يصبح الإنسان راعياً حقيقياً للكون وليس ترساً في الآلة، وهذا ما نود التطرق إليه والوصول إلى معناه الحقيقي، فقد سمعت في محاضرة سابقة في أحد معارض الكتاب أحد المسؤولين عن التربية يقول إن الذكاء الاصطناعي اليوم امتد إلى مساحات شاسعة، وتناول جميع القضايا التي ترتبط بمشاعر الإنسان، هنا وعند هذه العبارة، اقشعر بدني، بل واستفز مشاعري عندما نطق هذه العبارة وبثقة وصرامة ولا مبالاة، بما تعنيه عبارة تلغي مشاعر الإنسان، ومن ثم تلغي الإنسان نفسه، ويصبح هذا الكائن الذي بنى الحضارة وأبدع (الذكاء الاصطناعي) شجرة جرداء خاوية، ويتكفل ما يسمى بالذكاء الاصطناعي بصناعة مشاعر آلية جامدة تشبه حثالة القهوة.

فالذكاء الاصطناعي قيمة حياتية وصناعة بشرية ذات قيمة عالية إذا ما تمت الاستفادة منه بعيداً عن تسفيه ملكات الإنسان وتجاهل مشاعره؛ لأنه ما من عقل يصدق بأن جهازاً جامداً يستطيع كتابة قصة أو قصيدة أو رواية تعبر عن وشائج بشرية، وتتناول موضوعات مغروسة في عميق الوجدان البشرية، أمر مفزع وحكم بإعدام على تاريخ بشري ممتد منذ الخلق وإلى ما يبعثون.

نحن نحتاج إلى الذكاء كل يذكي فينا جذوة الإبداع، ويعمل على إيقاظ إمكانات بشرية ربما لم ننتبه إليها خلال مراحل سابقة، والمسألة ليس الخلل في الذكاء الاصطناعي، وإنما العلة تقع في خواطر هواة حرق المراحل والقفز على الحقائق وتحويل المضامين إلى هوامش، وإغراق العقل بحزمة من مفاهيم لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي، بل هي ألعاب بهلوانية مهينة للعقل ومسيئة للحضارة ومعرقلة للتطور ومعوقة للتقدم العلمي.

دولة الإمارات كانت سباقة في الوصول إلى هذا المضمار، كانت الأقدر على التعامل مع مهارات العقل الاصطناعي؛ لأن الرؤية واضحة والهدف محدد والإمكانات متوافرة (مادية - وبشرية)؛ لذلك لم نجد صعوبة في تحقيق منجزنا الحضاري، ولم نعجز عن التمييز بين المجازفة المحفوفة بالمخاطر وبين المثابرة المدعومة بمهارات عقلية متمكنة في إنجاز متطلبات العصر، وتحقيق الأهداف الوطنية.

لذلك اليوم تعتبر الإمارات نموذجاً حياً في هذا المثال، ومثالاً ناهضة في ميدان الذكاء الاصطناعي.