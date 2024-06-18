بنوك.. وممارسات

دعا مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي عن العام الماضي البنوك إلى تبني ممارسات تتيح فهما أفضل لأنظمة ومعايير حماية المستهلك.

وتبين للمصرف وفق التقرير أن بعض المؤسسات المالية المرخصة تقوم بتضمين وتأخير العمليات غير الضرورية من خلال تأخير إصدار خطابات المسؤولية، أو إلزام العملاء بتقديم نسخ من العروض المقابلة، أو إطالة عمليات الاحتفاظ، وذلك ضمن ممارسات أخرى تجعل من الصعب على العملاء الانتقال إلى مؤسسة مالية مرخصة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار أربع مذكرات توجيهية لتزويد المؤسسات المالية المرخصة بإرشادات تعزز الفهم الأفضل لأنظمة ومعايير حماية المستهلك.

والواقع أن مصارفنا المحلية توسعت بشكل كبير في الاعتماد على التطبيقات الذكية ونشر أجهزة الصراف الآلي ذات الاستخدامات المتعددة، ومقابل ما تقول إنها استثمارات كبيرة في تلك التطبيقات الذكية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، قامت بإغلاق معظم الفروع التابعة لها واكتفت بأقل القليل منها في بعض المراكز التجارية الكبيرة ومناطق في هذه المدينة أو تلك.

ورغم كل ما تطالعنا به من رسائل وإعلانات وتصريحات واتصالات ليل نهار عن خدماتها إلا أن المرء يستغرب من الممارسات والحركات التي تقوم بها بعض هذه البنوك، ولا نملك لها تفسيراً خاصة في فترات إيداع الرواتب.

في مقدمة الحركات والممارسات الغريبة لبعض هذه المصارف أن غالبية أجهزة صرافاتها الآلي تصاب بشبه شلل في تلك الفترة الحرجة عند كل موظف وعامل، حيث تجدها لا تعمل لتبدأ رحلة البحث عن جهاز يعمل أو تأجيل استلام الراتب ليوم آخر، وما يتسبب فيه ذلك من تأثير مادي ونفسي على العامل.

مصارف أخرى من تلك التي تملأ الدنيا ضجيجاً عن الأداء الذكي يستغرق صرف راتب موظف جديد من صرافة مشتركة في نظام حماية الأجور لحسابه في المصرف ما لا يقل عن عشرة أيام !!.

ومن غرائبها أيضاً أن أجهزة الصراف الآلي لديها عند السحب تقدم فئات من العملات الورقية الجديدة، بينما نفس هذه الأجهزة لا تقبلها عند الإيداع !!!.

أما عن قصص الخلافات بين العملاء وبعض المصارف عند سداد الأقساط أو السداد المبكر والتسويات وشهادات براءة الذمة فتلك لا عد لها، وهي ما أشار إليها التقرير.

نتمنى من مصارفنا توفير قدر أكبر من التعامل الحضاري مع متعامليها البسطاء يليق بما وصل إليه قطاعنا المصرفي من تقدم وتطور.