«أسرتي.. أكبر ثروتي»

تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدِّرات، دشنت الوزارة فعاليات نوعية ومتميزة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي استهلّتها بتنظيم (ملتقى الوقاية من المخدِّرات في «دبي هيلز مول»). وتنظمه الوزارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ولمدة عشرة أيام، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي».

وكما جاء في معرض الإعلان عن الملتقى لدى انطلاقه فإنه يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدِّرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري للأسر في حماية أبنائها من هذه الآفات، والتوعية بأضرارها ومكافحة الترويج الإلكتروني، ومسببات تعاطي المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية، ومؤشراته، وعوامل الحماية والخطورة، ودور الوالدين في وقاية أبنائهم. والتعريف بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدِّرة، وخدمات العلاج، وإعادة التأهيل في دولة الإمارات، وطرائق الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية، عبر الجلسات، ونشر ثقافة رفض تجربة التعاطي، عبر خطة تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض، وتتضمن ورشاً وجلسات عصف ذهني، ومواقع التواصل.

كما تركز فعاليات الملتقى على عدد من المحاور، منها: (مرتكزات برنامج «سراج» الوطني لمكافحة المخدِّرات، ومحاور السعادة اليومية و«الرفقة الطيبة» و«الجسم السليم»). وتنظم الوزارة والجهات المشاركة، مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

لقد عملت الإمارات بقوة وحزم على التصدي لهذه الآفة الخطيرة والقاتلة والمقوضة لاستقرار الأسر والمجتمعات والأوطان من خلال محاور عدة سواء بمنظومة التشريعات المتكاملة أو بالاستثمار الكبير في العنصر البشري المؤهل تأهيلاً عالياً والمجهز بالتقنيات المتطورة في كوادرها وفرقها الأمنية والشرطية بالتوازي مع البرامج التوعوية والوقائية والتأهيلية، والتركيز على الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول في هذه الحرب العالمية على المخدرات، جنباً إلى جنب مع توسيع دائرة التعاون الدولي، حيث وجّهت ضربات موجعة للعصابات المتاجرة بالمخدرات، وتابعنا العمليات النوعية التي تحققت في هذا المجال وتكثفت خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أسهمت استراتيجية مجلس مكافحة المخدرات بشكل كبير في التصدي للآفة الخبيثة.

حرب بلا هوادة تخوضها الإمارات ضد هذه العصابات والتي لا يجب أن تأخذنا لومة لائم بإنزال أقصى عقوبة بحق تجار السموم الذين يستهدفون شبابنا وأمن واستقرار الوطن، وكل الشكر والتقدير والامتنان والفخر والاعتزاز بأسود الإمارات من أبطال العيون الساهرة في فرق المكافحة ورجال الشرطة والأمن.