من قلب الصحراء.. تتألق المعجزة

تلك معجزة وعبقرية قائد تخرج من قلب الصحراء لتشرع للعالم نافذة التألق وتفتح الأبواب من حيث تكون الصحراء لتلج البشرية عبر فناء أوسع من المحيط ومن بين ثنيات أفكار كأنها البروق تأتي أمطار الإبداع وترسم صورة وطن أصبح اليوم قبلة العالم، منحاه وهواه، أصبحت دبي اليوم القصيدة العصماء التي تقرضها قرائح العشاق وتهوى قافيتها وتعشق وزنها وتعيش دوزنة أبياتها في كل مجال وميدان وصعيد.

منذ أربعة عقود من الزمن والفكرة تتطور وتنمو وتتفرع كأنها الشجرة السامقة تلامس السماء بأجنحة المعدن النبيل وتخلق في وجدان البشرية صورة مثالية لعاشق سمته حب التفرد والاستثنائية في قطف النجاحات بقدرة الملكات الإبداعية وجزالة الفكرة ونبل العطاء وصدق العبور إلى محيطات العالم بإرادة الأقوياء والمخلصين والصادقين وعشاق التفوق وأصحاب المثل والقيم الإنسانية العالية.

اليوم، بفضل هذه الدوافع النبيلة أصبحت بلادنا ذات شأن وفن وفنن، وصرنا في العالمين المثال الذي يحتذى به والنموذج الذي يعتد به.

مطار دبي، مطار العالم، حيث البشرية ترى في هذا الجناح العملاق محطة للتحليق ومنطقة لرؤية الحياة بعيون لها بريق النجوم وصفاء العفوية ونقاء البراءة في مهج الأطفال.

اليوم لمطار دبي أبجدية التواصل من دون عناء، لأن العقلية الفذة وفرت كل ما يحتاجه القادم والمغادر، ولأن هذا المطار ليس مطاراً لحزم حقائب السفر فحسب، بل هو حقيبة عملاقة تحفظ أسرار العبقرية عندما تتفتق عن إبداعات فريدة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل تعمل بطاقة قصوى لأن يكون المستقبل بين أحضان الحاضر، وأن تكون المنجزات مرآة لإنسان الصحراء والذي تعلم كيف يروض معطيات الطبيعة لتصبح طيعة سخية رخية ندية تصبح أداة إنتاج مستدامة وقوة إيجابية لا مستحيل أمامها ولا كآداء تعرقلها.

هكذا هي الإمارات، وهكذا هي عجلة النمو تسير بطاقة المتفائلين وتمضي بقدرة العشاق وتحرك عجلة الزمن بدقات نبض القلوب المحبة للجمال والعاشقة لكل ما يسعد الإنسان ويذهب عنه الكدر.

الإمارات اليوم تحلق بقوة الإرادة وعزيمة الأوفياء وقيمة النبلاء وشيمة النجباء وتقطع طرق السفر البعيدة بروح شفافة استطاعت أن تجمع العالم على أرض واحدة تقع في قلب الصحراء عند شفة المحيط وبمحاذاة مشاعر من عرف أن الإمارات بلد العالم، وأن الإمارات موطن الطيور المهاجرة وموئل غزلان البرية ومأوى الأرواح المتشظية عشقاً لجمال التصوير وكمال الصورة.