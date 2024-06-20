نوافذ نهرب منها بأحلامنا -1-

النافذة لو لم يهتد الإنسان لها، ويخترعها، ويتفنن في ابتكاراتها، لكان عاش في سجن أبدي، هي نوافذ للوقت، ومهر العمر، هي جزء من رعاف الذاكرة، وطارقة للقلب أن يتذكر ويغني أو يتذكر ويلحن بشجن، مهما تكن، جميلة هي تلك النوافذ التي تبسط أجنحتها، ولا نكتفي واقفين نراقب متى سترتكب حماقة أن تسمح لنا بالهروب بأحلامنا من خلالها، تجبرنا على نبش ما بين ثنايا الأيام التي مضت، هي تمثال لذكريات الإنسان حين يحب أن يتذكر بود أو وجع، هي التي تحضنا على الاحتفاء بالضوء، لكل منا نافذته الأليفة، كأنها قلبه، كأنها عيناه، يطل منها على الناس، وما ينتقي من أشياء، ويفتحها للريح وما تسرب من أصوات للطيور أو تقاسيم للمطر آخر الليل أو لشمس تبكر توقظ الناس لفعل الخير والرزق الحلال، وقد يجعلها مواربة على الحزن الذي فيه أو يجعلها على مصراعيها تجرّ أغانيها فرحة بالحياة:

- نافذة.. أتذكرها في بيت قديم على أطراف الواحة، بخشبها البدائي وحديدها المتصالب، تطل على سكة تأخذك في طريق مظلل بالنخيل وجدران الطين إلى سوق العين القديم، يومها كنت فقط تحصي الأقدام الحافية المارّة بها مسرعة أو تقص الأثر والظل.

- نافذة.. لحافلة مدرسية ألصق خدي عليها مستمتعاً ببرودتها، مسافراً في أحلام ما زالت ترتدي لباس الصفوف المدرسية الأولى.

- نافذة.. في سيارة الأب جهة اليسار في المقعد الخلفي أناظر فيها طريقاً ممتداً من العين إلى أبوظبي أو من أبوظبي إلى العين، إن كان نهاراً كان السفر من خلالها إلى عوالم تتمناها، وإن كان ليلاً كان الغوص في الظلام والمتخيل، متزامناً مع ما تبثه هيئة الإذاعة البريطانية على موجة الراديو التي لا يحب أن يغيرها الأب، ولو تشوش إرسالها.

- نافذة.. في فصول مدرسية كان سهلاً عليّ أن أهرب منها بأفكاري نحو جهات الدنيا، وجثتي ماثلة أمام المدرس كتلميذ نجيب، ويحلم بكأس الطالب المثالي آخر العام، كنت تمنح المعلم أذناً واحدة، والثانية للسفر البعيد.

- نافذة.. في بيت قديم في المعترض الجنوبي، تتسلل منها رسالة خطت بيد مرتجفة، ومزينة بقلب مجروح، وسهم يخترقه كجزء من مشاغبات العمر البكر، وأشياء غير مكتملة في الحياة، نافذة تفتح نهاراً على براءتها الدائمة.

- نافذة.. في المشرف بأبوظبي تطل على حديقة لم تكتمل، لكنها كانت مهبطاً للطير في ظليل الشجر، وتباشير النخل، ومكاناً آمناً لأن يصدح ديك قبل أذان الفجر، كانت نافذة مغلقة على أسرار العمر.

- نافذة.. في طائرة مغادرة لا ترى من ارتفاعها إلا غيماً أبيض أو سماء زرقاء، ستظل هذه النافذة مفتاحاً لسفر دائم بعيد.. وبعيد، لا تمل منه، ولا تفرح إلا به، هي نافذة زرقاء ببحرها وسمائها.

- نافذة.. في قطار سترى من خلالها الأرياف الهادئة، والقرى الصغيرة الجميلة، سترى غابات وجبالاً وأنفاقاً وبحاراً.. نافذة كأنك تقلّب أوراق حكاية أسطورية لا تنتهي.

- نافذة في باخرة، لا ترى منها إلا الأزرق، وتلك المصابيح البعيدة التي تضيء من هناك ليلاً أو تطل منها البشارة بأنك وصلت لمدينة جديدة، ومرسى يفتح لك ذراعيه كبحّار صغير ما زال في براءة الصعلكة الأولى، ولم يعشب صدره بعد.

- نافذة في الدور الثامن عشر على الكورنيش في أبوظبي، كانت الوحيدة التي تمكنني من التكحل برؤية البحر وأنا في السرير، والتصبح بمرآة حينما يوقظني وهج النهار، كانت نافذة واسعة كالقلب حينما يكون أخضر على الدوام، وحينما كان معلقاً بالحب وما تهوى النفس وما يتطهرون، تلك نافذة شهدت دموعاً وأفئدة، وأقداماً سلكت بالرِجل الشمال، ولم تقل بسم الله.. نافذة فرحت لخرائط من حمى الجسد، وارتعاشات اللحظات بين دمع العين وشهقات القلب حين لا يستقر في محله.. وغداً نكمل