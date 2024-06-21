نوافذ نهرب منها بأحلامنا -2-

نوافذ يحبها القلب الأخضر دوماً، ظلت عرضة للريح الباردة، وللأرواح الدافئة بعطر الناس، كانت منذورة للوقت، ومَهْر العمر حينها، أقعدتني حارساً لها في أماكن متفرقة من مدن العالم، وكنت راضياً لأنها كانت تسرّب للنفس رذاذاً من تلك الغيمة الشرود التي تبحث عنها، حاملة سعادة ما، تفرحك حد الانتشاء، نوافذ نهرب من خلالها بأحلامنا.

- نافذة على بحر مضيق البسفور أو «تركيا بوغازي» بالتركية، حيث يلتقي البحر الأسود ببحر مرمرة، كانت ليلة متأخرة وماطرة تطل من خلال تلك النافذة التي تشبه شرفة كبيرة، ليلتها كنت مثل شيخ صوفي أو درويش يتبع خطى مولانا «جلال الدين الرومي» في تعب أيامه الأخيرة، وقد كَلّ من التجوال، وخارت به الأقدام، وحدها الروح هي من تنقله وتتناقل معه في ذلك الطفو الروحاني الذي يشبه البرزخ، بقيت تلك النافذة مشرعة على الماء، ماء البحر الأزرق، وماء المطر الذي ما زال ينهمر في الخارج كابتهالات درويش أبصر النور كله بغتة، لقد اشتكيت لها، وتشاكيت معها، كانت الأيام تمزقك بين وداع حب تمنيت أن لا ينتهي هكذا، وبين مغامرة سفر طويل تود أن تبدأ، ولا تنتهي، لكي تنسى، ولا تتذكر، كانت أيام سبعة عجاف طحنت النفس، لكنها منحت الروح أجنحة كثيرة، هكذا هو صُنع العارفين، سلاطين المعرفة، صوفيّة ليالي التجلي، كيف يرزّون الأقدام حين ينتابها شيء من الزلل، تلك النافذة البحرية جعلت القلب يخفق من جديد تجاه ما يفرح، ويجعل من الحياة ألواناً متعددة، وإن دثرته في الليالي، وفي فجرها أردية المعرفة الثقيلة ويقينها العميق.

نافذة مجنحة كطائر الفنيق على بحر بيروت، كانت صباحاتها طرّية بذاك الإفطار الشهي، والكسل الصباحي اللذيذ، ونداءات البيجامة الحريرية حين تجبر ساعات النهار أن تعود للوراء قليلاً، وتلك النسمة الباردة الجالبة حمى النوم على وسادة المقعد البحري، ومساءاتها الذاهبة بغتة نحو ما تحب من الأشياء، الأصدقاء القادمون بمحبتهم، وعطور الليل الموزعة على المقاعد، لا تجعلك تبرح مكانك، ليس مثل مساءات بيروت حين تكون متعافية، ويكون الناس متصالحين، وكلهم مثل قلب «حَنّا السكران»، كانت تلك الشرفة تجمع الجهات الأربع، وتجمع رؤوساً متباعدة.. متقاربة.. متآلفة، لكن أحلامها على مخداتها ليست بالتأكيد واحدة.

- نافذة تطل من باخرة سياحية عملاقة كمدينة مبحرة نحو أفق بعيد، ظلت تمخر بك عباب البحور متنقلة من بحر هادئ إلى بحر عاصف، وأنت لا تشعر إلا بفرحة ذلك الصبي الذي لا يحب أن يكبر في داخلك، نافذة كانت تقاسمك الفرح بالأزرق الممتد، منصتة للسرد الليلي منك كحكاء لا يمل حين يفتش في معاني العشق وتفاصيل الوله وسرديات الوجد، وحين تطير طيور القلب موزعة أجنحتها على تلك الأماكن التي استودعتها جميل الأيام، وصفاء النفس، تلك النافذة بقيت مخلصة لك خلال أسابيعها الثلاثة، وكنت تتفكر دومها من كان قبلك فيها، ومن سيكون بعدك خلفها، وهل الجميع كان مخلصاً لتفاصيلها مثلك؟

- نوافذ ليتنا جعلناها بعدنا مشرعة للوقت.. ومَهْر العمر.. نوافذ لو لم يخترعها الإنسان لعاش في هذه الحياة سجناً كبيراً.