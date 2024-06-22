يا جبل.. ما يهزك ريح

منذ البدء والإمارات رمانة الميزان في محيط عالمي تتلاطم فيه الأمواج وتختل فيه الموازين، ولكن تبقى بلورة العالم مضاءة بمصابيح الحقائق، مستنيرة بقيم الرجال الأفذاذ، مستلهمة مبادئها من قيم المؤسسين والذين على أثرهم تسير قافلة الحق، وتمضي حقباً باتجاه حلم لا ينضب معينه، ولا يجف يراعه؛ لأن القيادة الرشيدة تسير مسرى النجوم، حيث النجوم هي تمنح البريق لسماوات تغشيها غيوم الكدر، وتعبث بصفائها نوازع العبثية وعدمية القيم.

فلا ضير أن تفتح بعض النفوس أبواقها وتدير أسطواناتها المشروخة، فهذا من طبع الزمان، وهذه شريعة الغوغائيين، فمنذ بدء الخليقة فهناك عقول صنمية صارعت الرسل والأنبياء، ومدت مخالبها الشريرة لكل ما يضيء وكل ما يرسم الصورة الجميلة لعالم مسته الأرواح الشريرة والأشباح وأشباه البشر وأنصاف عقول.

لا ضير ويا جبل ما تهزك ريح؛ لأن الحقائق على الأرض تفضي إلى تاريخ من العبثية يشعل فتيلها أناس وصوليون وانتهازيون وأصحاب أجندات ملوثة بالأنانية والشوفينية وكراهية الآخر وبغض الحقائق.

لا ضير أبداً، فالإمارات المحبة للسلام الإنساني تفترش سجادة الحرير، وتمضي في الطريق من دون عراقيل ولا رياح تعيق مسيرة العشاق والذين في قلوبهم رحمة للعالمين والذين يسهرون على مسح العرق عن جباه المتعبين والذين أشقتهم خزعبلات السادرين والذين في قلوبهم مرض التشكيك في الحقائق، وهذه سمة كل من احتلته نزعات كأنها الجمرات، واستولت على عقولهم جرثومة الأنا حتى أصبحوا اليوم عقبة كأداء في طريق سلام أوطانهم.

ولكن مهما طغت وتكبرت وتجبرت وتعنتت وتزمتت تلك العقول، فالرسالة ماضية إلى أفقها الحقيقي، وقيادتنا تحذو حذو أنبياء الله والذين واجهوا الصنمية بقلوب كأنها النجوم لا تطمسها غيمة بغي ولا تعرقلها ريح العصف.

الإمارات قوية بمبادئها، صلبة بإرادتها وما دام الحق يضيء حقيقتها فلا بأس، فلتنعق الغربان وتنق الضفادع وتزمجر الضباع في غاباتها، فهذه القلعة راسخة برسوخ القيم القويمة في نفوس عشاق المحبة والسلام.. لا بأس الإمارات يدها الممدودة لأفق الوئام لن تتوانى عن الإمساك بالحقائق، ولن تثنيها تلك القرقعات لأطباق معدنية صدئة، ولن توقف النهر العملاق عن الوصول إلى أشجار الحياة تلك الرمال الهشة وفقاعات أصوات ما قبل الوعي وما بعد الغثيان.

الإمارات صانعة الجمال لن يشوه مشهدها السياسي غبار الفئران المسعورة لن يسكت صوتها ضجيج المركبات الخربة.

فهذه سيرة وطن نشأ على الحب، وسار على مناهل السلام والقافلة تمضي ولن يوقفها النباح.

حفظ الله الإمارات وأدام عزها، والأحلام الزاهية ستظل براقة مهما زعق أصحاب المآتم وخيام العزاء التاريخية، أحلام الإمارات واسعة الحدقات وحبها لسلام الشقيق والصديق راسخ كما هي جبالنا ممتدة في الضمير الإماراتي كما هي صحراؤنا.

وكل ما تتمناه بلادنا أن يعيش العالم من دون زبد ولا كمد ولا حرقة ولا مهلكة.