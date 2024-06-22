متفرقات

- لا بد وأن تشن الدول المحترمة حملة شعواء لاجتثاث الشوائب والرواسب المنتشرة في وسائط التواصل الاجتماعي، لا بد من تدشين حملة تنظيف بيئي من الذين ابتلينا بهم في هذه الوسائط الذكية، والتي خربوها ولوثوها، وجعلوها مكب نفايات ضارة بالمجتمع والأفراد، فيها اللغو والغث، وفيها الدنيء والدناءة، وفيها المجاهرة بالمعصية، وفيها الرخص من الناس والأشياء بحيث تستخسر الرخص فيهم وفيها، وفيها البذاءة والسخف بحيث تتمنى لو أنك تجد مأوى في بطن وادٍ أو كهف جبل، وتقطع حبال الرجعة، تشعرك بعض المواقع، وبعض الناس، وهم الغلبة والكثرة، والذين يظهرون ويبثون منها عقدهم وأمراضهم أو ينفثون فيها سمومهم، وأوساخ غسيلهم، أنهم وأنها مشاريع موبوءة مثل تلك المناطق الرطبة التي كانت تزخر بها قيعان المدن لممارسة الرذيلة الرخيصة والمزمنة أمراضها، لما غاب التنوير والمعرفة وحتى البسمة والضحكة الصادقة من أجمل ما حظينا فيه في وقتنا الراهن من وسائل اتصالات، فجأة وجدنا أصاغرنا يقود زمامها، ووجدنا الرويبضة يهمز انطلاقتها، ووجدنا أننا ننعي الشرف والقيم والأخلاق والحلم!

- هناك مفارقات في حياتنا المعاصرة، أو ربما هي من الدوران السريع لعجلة الحياة، واكتظاظ تفاصيل أيامها، تعتقد في ذاتك أن شخصية عامة؛ فناناً أو سياسياً أو رجلاً كان ملء العين وسمع الأذن، تقدم به العمر قليلاً، قد رحل عن دنيانا، أو غابت أخباره المتواترة، ومع الأيام يصبح هذا الاعتقاد يقيناً، ويصبح الحي راحلاً، ومرحوماً، في حين هو فقط غاب عن الأنظار، واكتفى بذلك البيات الخريفي للعمر، وانسحب بهدوء من الضجيج، على النقيض هناك شخصيات عامة تظل تتراقص أمام ناظريك، فلا تعتقد أنها رحلت فجأة، وتظل معك في معترك الحياة، ولا تشعر أنها فارقت الدنيا، بعض آخر من مثل هذه الشخصيات يظل يعيش في الزخرف، فلا تعرف أهو حي، أم يضمه قبر، أو هو في منزلة بين المنزلتين؟ لقد تعقدت الأمور كثيراً في خضم هذه الحياة بحيث أحياناً لا تفرق بين من هو هنا.. وبين من هو هناك!

- هناك سيارتان لا يمكنني أن أمشي وراءهما، وإن اضطررت، كنت في ضيق وتبرم، مع كثيرٍ من الأدعية التي تحوّط النفس والمركبة، وأن يمر هذا النهار بسلام، سيارة الـ «بيك آب» المكشوفة، والتي عادة ما تحمل أشياء كثيرة مدببة، وغير ذات جدوى، ولا ضرورة لها إلا الوزن والشحن الزائد، وتلك الأذية التي يمكن أن تلحق بسيارات الآخرين، نتيجة التوقف الفجائي لها، وسيارة «الكزس» الصالون الموديل القديم القوي والتي نادراً ما تخترب، حينما تمر من جانب خاصرتك دون أن تدري، أو تتجاوزك بسرعة لا يمكنك أن تقدّرها، ولا يمكن أن تجاريها، خاصة إذا ما شاهدت على جوانبها الطعج والكشط، وصبغ من قبل كراج غير ماهر، مع عدم مبالاة من سائقها، أو اكتراث يبدو منه تجاهك!