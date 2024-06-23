الإمارات.. تكافح الجوع في السودان

بسخاء حاتمي بشيم الأوفياء بقيم النجباء بأخلاق النبلاء، تمد الإمارات يد العون لإخوة في الإنسانية والدين والعروبة لأجل رفع الضيم وكشف الهم ومنع أنياب الفقر من لمس أجساد أناس أحرقت الحروب أكبادهم وكوت قلوبهم، ومزقت مشاعرهم وهتكت بإنسانيّتهم وحولت حياتهم إلى جحيم أهلك الحرث والنسل، وأصبحت سلة غذاء العالم الثالثة إلى وعاء خاوٍ من زاد وموطن بلا مآل.

الإمارات لم تدخر وسعاً في كف الأذى عن أطفال تيتموا ونساء ترملوا وأمهات ثكلوا ورجال تعروا إلا من الهم والغم.

الإمارات دولة الأحلام الزاهية هبت ساعية لغوث المحتاجين وإعانة الملهوفين ومساعدة المكلومين والتضامن مع المعسرين، وتقديم العطاء السخي، والوقوف في وجه الشقاء بكل متاح من أجل كفكفة دموع صغار فتحوا عيونهم على أرض جدب وتضاريس يباب وحالة اقتصادية كسرت عظامها الحرب الضروس، ووضع اجتماعي محاصر بالعوز وقتر ذات اليد.

بكل شفافية ومحبة، نهضت الإمارات بدورها الإنساني، وسارعت في الوصول إلى أصحاب الفاقة والذين أغشت عيونهم دموع الحسرة والفقدان وانكسار القلوب.

بتلقائية الضمير الحي والقلب المحب والروح البشرية عالية المنسوب، هرعت قوافل الخير إلى تلك البقاع مستمدة الطاقة العاطفية الإيجابية من موروث تاريخ عريق رسّخته سجايا القائد الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى أثره قطعت القيادة الرشيدة الطرق الوعرة، وتجاوزت الصعاب من أجل تحقيق ما نشأت عليه من مبادئ إنسانية سامية، ما تعلمته من تجارب الحياة، واليوم نجد الإمارات حاضرة بكل قوة على أرض السودان ورجالها يسومون النفس والنفيس من أجل تلبية الواجب الإنساني والديني، ومن أجل الوصول قبل غيرها لتحقيق ما آمنت به، وهو أننا أبناء الأرض نشترك بالمصير والقواسم الإنسانية، وعلينا أن نثب وثبات الجياد وتخطي الصعاب لإنجاز مشروع دولتنا الإنساني والذي لم يقف عند حدود، فأينما تبرز فاقة ويبزغ عوز تكون الإمارات حاضرة في المشهد متفاعلة وفاعلة متأصلة في تقديم كل ما يدفع الشر ويمنع الضرر ويحمي من العلل ويحفظ أوطان الناس من عواتي الحروب الشعواء والكوارث.

الإمارات اليوم بوصلة العالم إلى فعل الخير وهي العلامة المميزة لكل ما يغير واقع العالم من ظلام دامس إلى نور ساطع.

الإمارات اليوم أنشودة الفرح في كل مكان وكل بقعة من هذا العالم، الإمارات اليوم أيقونة عطاء مستديم وفكرة وضاحة تستنير بعقول عشاق الحياة ومحبي النور والتنوير.

الإمارات اليوم أغنية على لسان الطير وهي قصيدة تزين سجلات التاريخ وترفعه بذهب الخصال الطيبة.

الإمارات اليوم قلادة العالم وقيثارته الأنيقة.

فشكراً لمن ينيرون دروب العالم بمصابيح الخير وفضيلة العطاء الجزيل.