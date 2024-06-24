الحديث.. في تصفير البيروقراطية

العالم يتطور والحياة تزدهر بالنظم المفتوحة على الأفق، والعلاقات بين الأنا والآخر تأخذ في التوسع والأخذ في الاعتبار لكل ما يعمل على فتح القنوات للأنهار بجداولها كي تصل إلى من يهمه الأمر، والإمارات في موضوع الانفتاح سباقة، وبلباقة المشاعر ولياقة العقل وأناقة الروح، وهذا ما جعل البلد يحقق نتائج عالية المنسوب وملموسة في المشاهد الحضارية التي تشهدها مؤسساتنا الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية.

ففي تصفير البيروقراطية كنس للعقبات، وشحذ الطاقات وتحريض الإمكانات لجلب أقصى حالات الإبداع المهني، وتوفير الوقت في إنتاج ما يحتاج إليه الإنسان من متطلبات حياتية وتعمير الوجدان البشري بالثقة والأمان الخدمي، وتحفيز الروح للتحليق في فضاءات العمل اليومي من دون خوف أو تذمر أو إدانة لطرف من أطراف المؤسسات الخدمية.

تصفير البيروقراطية نبوءة قيادية ونبوغ عملي في دعم الإرادة الوطنية للمزيد من المثابرات والمبادرات والمهارات، وجعل الوطن خلية نحل تسوق الآمال إلى النفوس وتحمل في الطيات أمنيات تتفتح كما هي أزهار الربيع، وكلما تخلص المجتمع من الانغلاق وعتمة البيروقراطية كلما اتسعت حدقات العيون إلى معالم جديدة وعوالم مبهرة، ومنها يستطيع أي مجتمع أن يحقق أهدافه بيسر وسهولة، ويستطيع أن يتجاوز المراحل بسيولة مدهشة تجعله مثالاً رائعاً أمام المجتمعات الأخرى.

وكلما تمكن المجتمع التخلص من ذوي الوجوه المكفهرة والجباه العابسة والأبواب المغلقة كلما تفجرت طاقات أبنائه، وأصبحت السماء سقفاً لطموحاتهم، والأرض بساطاً أخضر لأهدافهم، والنجوم مصابيح لتطلعاتهم، والبحار سفناً عملاقة تحمل نتاجهم الحضاري إلى العالم.

كلما تحرر الأفراد من كلمة (أنا) كلما صارت النفوس مفاتيح لأبواب مشرعة على العالم والعقول صحائف وكتب لقراء يتلون ما أنجزه أصحاب النفوس الرخية.

كلما أصبح الأفراد طوع إرادة حاجات الناس كلما تعانقت الأغصان وأزهرت الأوراق وازدهرت الأرض ببهجة الحياة، وصار المجتمع واحة فيحاء تزخر بشذا العلاقات المذهلة.

وقد عملت الإمارات منذ البدء على ترسيخ ثقافة الأبواب المفتوحة، واجتهد المسؤولون على تطبيق هذه النظرية، وجاهدوا على جعلها مائدة يومية لاجتماعاتهم وتوجيهاتهم؛ ولذلك نرى اليوم الإمارات في المشهد الإنساني تجلس على طاولة مستديرة وبلا حواف حادة نرى الإنجازات تتوالى تطوراً وازدهاراً، ونرى عيون العالم تتطلع إلى بلادنا كقامة أرفع من هامات النجوم، والدليل على ذلك هي هذه الحشود البشرية التي تحمل أحلامها في حقائب السفر وتهلّ على بلادنا فرحانة سعيدة للوصول إلى أرض الأمان والتنمية والعلاقة السوية مع الحياة.

اليوم يزداد الحلم وتكبر الطموحات، وتتوسع مساحة التطلعات إلى مزيد من العطاء الشفاف ومزيد من الانفتاح ولا حدود للآمال ولا سقف لها طالما السفينة مستمرة في الإبحار وطالما المحيط لا يزال في أول امتداده وعلمتنا القيادة الرشيدة أنه لا مستحيل لتحقيق ما نريد فقط كل ما نحتاجه هو المزيد من فتح القلوب لمزيد من أكسجين العطاء السخي وكل في موقعه الوظيفي.