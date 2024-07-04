الماء.. الماء

قبل سنوات عدة، أطلق قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى هامش محاضرة استضافها مجلسه العامر، دعوة للعلماء لابتكار حلول لمواجهة أزمة ندرة المياه في هذه المنطقة من الجزيرة العربية التي قال سموه إنها تفتقر لوجود الأنهار وإنها تتعامل مع المياه باعتبارها مورداً أهم من بقية الموارد، بما في ذلك النفط.

كانت دعوة سامية تنطلق من رؤية ثاقبة وإرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي يشهد العالم لمبادراته التاريخية في مراحل مبكرة سبقت قيام الدولة، حينما كان أول من اهتمّ بتنظيم توزيع المياه من خلال شبكة أفلاج مدينة العين حينما كان ممثلاً للحاكم فيها في القرن الماضي، وتواصلت مبادراته البيئية وحماية موارد المياه والتي قدرها المجتمع الدولي باختياره رجل البيئة الأول.

وامتداداً لتلك الرؤية الثاقبة والإرث التاريخيّ جاءت مبادرة محمد بن زايد للماء، والتي شهدت في مارس الماضي وبحضور سموه إعلان شراكة مع مؤسسة أميركية، وإطلاق مسابقة «اكس برايز للحد من ندرة المياه» والتي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، متضمنةً جوائز تصل قيمتها إلى 119 مليون دولار للتحفيز على ابتكار حلول لهذه القضية المصيرية.

ونتذكر ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المبادرة، بالمناسبة، بأن «الحلول المتاحة حالياً لمعالجة أزمة ندرة المياه غير كافية لتجنب عواقب هذه المشكلة المتنامية، ولذلك تبرز الحاجة الملحّة إلى ابتكار حلول جديدة وفاعلة، وأن «مبادرة محمد بن زايد للماء» تسعى إلى تعزيز التعاون والعمل مع مختلف الشركاء الدوليين».

وحذر الخبراء من العواقب الوخيمة لأزمة ندرة المياه عالمياً، بما في ذلك «خسارة الأرواح وتفاقم الأزمات الإنسانية، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرات الجماعية القسرية، وتزايد الاضطراب السياسي، وكذلك احتمالية نشوب صراعات مسلحة من أجل المياه».

كما كنا مؤخراً أمام جهد علمي إماراتي يصب في ذات الإطار مع إطلاق جامعة الإمارات، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، كتاباً بعنوان «الأمن المائي في دولة الإمارات: التحديات والفرص في ظل ظروف التغير المناخي»، وهو امتداد للشراكة بين الجانبين منذ العام 2022 والتي شهدت تنفيذ 11 مبادرة في هذا المجال الحيوي للغاية. جهود متواصلة لصالح الأجيال القادمة لصون هذا المورد الاستراتيجي والحيوي والذي يختصر معنى الحياة للجميع.