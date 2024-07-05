صون شريان الحياة

استكمالاً لحديثنا أمس عن رؤية ومبادرات قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأمن المائي وصون الموارد المائية، والماء إجمالاً هو «شريان الحياة» في كل مكان. أتوقف أمام جهد فردي لأحد الأخوة الفنانين الإماراتيين الذي يحرص في كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي على دعوة المشاركين لتعويد صغارهم على التخلص من عادة غير سليمة يمارسها الكثير منهم وتتمثل في الشرب من العبوة البلاستيكية للمياه ورميها، وهي شبه ممتلئة بعد ارتشاف جرعات بسيطة منها. ممارسة تحمل ليس فقط صورة من صور الإسراف البين، وإنما تجسد حالة من سوء التقدير للنعمة، ولهذا المورد الحيوي الذي جعل الله منه كل شيء حياً.

لو كان الأمر بيدي لجعلت أمثال هؤلاء المستهترين يشاهدون يومياً فيلماً أنتجه المجلس الوطني للإعلام حينها وعرض لزوار جناح الإمارات في إكسبو ميلانو 2015 واسمه «شجرة العائلة»، تضمن مشهداً يعد درساً بليغاً لهؤلاء، كان ذلك المشهد لبطلة الفيلم تحفر في الصحراء للوصول لرمل رطب كان يتم عصره لاستخراج قطرات من المياه تبل ريق وعطش عابري الصحراء في ذلك الزمن الصعب وما عاشه الآباء والأجداد من شظف العيش.

وفي هذا الإطار أيضاً، نستذكر المبادرة التي كان قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 15 فبراير 2022 للحد من استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتمكين السكان والزوار من لعب دور محوري في بناء مستقبل أكثر استدامة تحت شعار «دبي تبادر»، والتي أسهمت في

تفادي استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل بنحو 18 مليون قارورة خلال عامين فقط من إطلاقها. كما جرى تركيب 50 محطة مياه شرب نقية مجاناً في عدد من المواقع المهمة في مختلف أنحاء دبي، بما فيها الحدائق ومناطق الجذب السياحية والوجهات والمعالم الشهيرة، وقد وفرت هذه المحطات نحو تسعة ملايين لتر من المياه.

جهود تندرج في إطار تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارة، ومواصلة نجاح هذه المبادرة، لا سيما مع تمديد «عام الاستدامة» ليشمل العام الحالي 2024. وتتطلب من الجميع التفاعل معها، ولا سيما رجال الغد في صون شريان الحياة.