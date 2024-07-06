ذاكرة المدر.. ورقيم الطين

- مرة.. في أواخر الخمسين.. أول الستين

كنا لا نعرف بلداً قاب قوسين أو أبعد من «العين»

أو جفن العين

لا نعرف بحراً، ولا سفراً، ولا ركوب السفين

جاءنا من الساحل البعيد رجل مسكين

قال لنا: إن لديهم زرعاً ونخلاً وعنباً وطلع تين

وإنهم هناك يعرفون البحر، ويعشقون السفر، ويركبون السفين لكنه هنا.. هارب بكفنه، ساعياً لرزقه، آتياً كالزبين

قلنا له: إننا هنا أهل، أبوابنا مشرّعة، وقلوبنا بيضاء، واللقمة نقسمها على اثنين

اشتغل بتحدير النخل، وصنع السعف، وجلب الماء، وبناء بيوت الطين

ثم باع واشترى، سافر ورجع، واعتزل ببيت جديد، أمين

اتخذ غرفاً فوقها غرف، وصادق أفراداً من جيش الإنجليز، وما عاد ذاك المسكين

كانت جيوبه عامرة، ودكاكينه فيها أوراق وأحمال وأرزاق

كان يبيع القهوة والسكر والرز وأكياس الطحين

ومرة.. في الليل، والوجوه أشباح زرقاء، عاجله نصل سكين

مات «المسكين»...

بين النخل.. وبيوت الطين!

- لما كانت تلك البيوت الطينية على بساطة بنائها تختزن الدفء والعافية ورائحة الناس، واليوم صارت جدران بيوتنا ملساء، زجاج بلا فرح حاضر، وإسمنت يوحي بحزن رمادي بارد، وإن غاب عنها صوت الأب، وتبعته الأم حاملة عطرها وطيبها، أصبحت تضيق علينا بجدرانها، لذا ونّ شاعر يوماً ما، وقال متذكراً وَطَراً عليه مضى وسار:

يطري عليّه الوقت لي سار وأذكر فريجن حوله بيوت

برد الشتاء وزخّ أمطار ومتدفين بلبس البشوت

شُوفْ الدلال وضَوّ وكّوار وشيبه رضف بشالن وكوت

غوري زعتر حُوله النار عن البرودة دوم منعوت

حُوله يمع إكبار وصغار يتسمعون القول وسكوت

يحكي لهم يوم كان بحّاراً ويوم بندروا من صوب غنتوت

واليوم هذا الوقت لي دار وقت «الرسيفر» وقت «ريموت»

وش بَعْدّ يارن عن اليار لأول عليه يرد بالصوت

يزقر عليه من صوب ليدار يا ما حلاها ذيك لبيوت

- وردة أو زهر توليب لذاك الصبي الذي كان يعرف تلك الحواري مثل باطن كفه، والذي لا يحب أن يكبر، ولا يحب أن يغادر عشه الأول الذي تتقاسمه مياه الأفلاج، ونخيلات خضراء وارفة، وطلعها نضيد، ولا طرقات ضيقة بين بيوت الطين، شكّلت عمره بحروف وصلصال ومعانٍ وأغانٍ، وذاكرة من مدر، ورقيم الطين!