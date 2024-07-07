إعلام الإمارات.. جهود ومبادرات

في ظل الرعاية الكبيرة والاهتمام والدعم المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة للإعلام الإماراتي، شهد القطاع وما زال جهوداً نوعية ومبادرات متواصلة للارتقاء به كمّاً ونوعاً، وبالذات على صعيد بناء كوادر متميزة من الإعلاميين الإماراتيين وبالأخص من الشباب الخريجين.

وفي هذا الإطار، جاءت مؤخراً توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بفتح باب التسجيل في الدورة الثانية من «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» في إطار دعم المجلس للمواهب الإماراتية الشابة، وسعيه لتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي وتوسيع دائرة مشاركة الكادر الإماراتي في صُنع إعلام متطور يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ويعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي، وبما يواكب رؤى القيادة الرشيدة للمستقبل ويترجم حرصها على تأكيد حضور العنصر الوطني بصورة مؤثرة وملموسة في مختلف القطاعات الحيوية.

بدورها، أطلقت جمعية الصحفيين الإماراتية، 3 مبادرات جديدة ومتنوعة تهدف إلى تعزيز قدرات أبناء الإمارات المهتمين بالعمل في مجالات الإعلام المختلفة. وبالأخص في ما يتعلق بإعداد محللين سياسيين بالتعاون مع أساتذة عدد من الجامعات وكليات الإعلام وكذلك تدريب خريجي وطلاب الإعلام الجامعيين وأيضاً طلاب المرحلة الثانوية ممن لديهم رغبة في الالتحاق بالعمل الإعلامي، وتوفير منح دراسية لصقل مهاراتهم وتأهيلهم في هذا المجال الحيوي جداً.

وأكدت الجمعية بالمناسبة أن المبادرات الثلاث التي أعلنت عنها «تأتي في سياق دورها المجتمعي وسعيها للتواصل مع فئة الشباب، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تثري خبراتهم وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، في ظل ما يشهده المجال الإعلامي من تطورات متسارعة، تتطلب إعلاميين على قدرٍ عالٍ من المهنية، تؤهلهم لتحقيق الريادة والتميز».

جهود ومبادرات تلامس قطاعاً حيوياً توليه الدولة اهتماماً خاصاً باعتباره شريكاً ومواكباً للمسيرة المباركة، وفي الوقت ذاته مساهماً فعالاً في بناء الأجيال وترسيخ وتعميق الهوية الوطنية، وتتعاظم هذه المسؤولية والرسالة عندما تنهض بها كوادر إماراتية تؤمن بها وتستشعر دورها وأهميتها وسط كل تلك التحديات التي يتعامل معها مجتمع الإمارات ووسائل ووسائط ومنصات إعلامه.

وعلى امتداد التجربة الإعلامية قدمت الساحة كوادر إماراتية برزت نجوماً في مداراتها، بنت نفسها بنفسها واستفادت من الفرص التي أتيحت لها والدعم المقدم لها لتنطلق في الميدان الذي ينتظر المزيد والمزيد، وبالتوفيق للجميع.