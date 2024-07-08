«العدالة الخضراء»

لا يكاد يمر يوم إلا وتقدم فيه إمارات الخير والمحبة أنموذجاً عملياً لما يمكن أن يعود على الدول والشعوب من مكاسب نتيجة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة عالم الجريمة ومنظماته وعصاباته في مختلف الصور والأشكال من تشكيلات الاتجار بالمخدرات والبشر وقراصنة المعلوماتية وشبكات التحايل وحتى مرتكبي الجرائم البيئية.

كنا مؤخراً أمام صورة زاهية لذلك التعاون الذي ينطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة بأنه ما من سبيل لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه البشرية والعالم إلا من خلال التعاون البناء، وذلك مع إعلان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على موقع «إكس»، أنه «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، تشاركت الإمارات في عملية (العدالة الخضراء) الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية»، وأن العملية التي دامت أسبوعاً، استهدفت مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً بهم ومصادرة مضبوطات بقيمة أكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم.

وأكدت وزارة الداخلية أن العملية وجّهت ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة المتمثلة في الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون. إذ يعد الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، منطقة تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية، مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.

وقد أسفرت عملية «العدالة الخضراء» أيضاً عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.

وتولي الأجهزة الأمنية الجرائم البيئية اهتماماً خاصاً، كونها تعد من الجرائم الأساسية المرتبطة بقضايا أخرى، كغسل الأموال وغيرها، مما يتطلب تعاوناً مشتركاً من جانب كل وكالات إنفاذ القانون في العالم لحماية موارده الطبيعية الثمينة.

ومن ثمار هذا التعاون الدولي حصول الوزارة إلى جانب نتائج عملية «العدالة الخضراء» على الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، التي قالت إنه سيتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. جهود إماراتية طيبة مباركة تمثل إسهامات متميزة لبناء عالم تسوده الطمأنينة لبناء مستقبل أجمل للأجيال القادمة.