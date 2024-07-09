الأسرة الإماراتية.. دعم متواصل

في إطار الأولوية القصوى والرعاية الشاملة التي يوليها قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأسرة الإماراتية، يأتي اعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية»، والذي يجيء ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتتولى تنفيذه دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء في كل قطاع.

وقد حرص سموه على التأكيد أن «الأسرة الإماراتية تُعدُّ ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنَّ هذا البرنامج يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للأسرة المواطنة، وحرصها على تعزيز بيئة حاضنة لتربية قائمة على التماسك المجتمعي والترابط الأسري».

البرنامج الجديد يشمل مبادرات عدة، منها ما يتعلق بسلفة الزواج المبسط بتقديم سلفة مالية من دون فوائد أو رسوم للموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص المقبلين على الزواج.

وكذلك دعم إجازة الأمومة للعاملات المواطنات في القطاع الخاص بمدها إلى تسعين يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، إلى جانب مبادرة الزيارات المنزلية والتي توفر الدعم للآباء والأمهات الجدد للعناية بمواليدهم خلال الأسابيع الأولى.

هناك أيضاً المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً لفترة تصل إلى أربع سنوات، وتمديد مدة سداد القروض السكنية لمدة تصل إلى تسع سنوات بواقع ثلاث سنوات عن كل مولود إضافي بدءاً من المولود الرابع وحتى السادس، وخصم مبلغ من القرض السكني عند ولادة الطفل الرابع وحتى السادس في الأسرة.

الغاية من كل هذه المبادرات تمكين الشباب من بناء أسر إماراتية مستقرة، والتشجيع على الزواج والإنجاب لتحقيق الاستقرار الأسري، وتوطيد تماسك المجتمع.

برنامج متكامل ومبادرات شاملة لتعزيز نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها باعتبارها «المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة» كما قال سموه.

لقد وضعت قيادتنا الرشيدة في صلب اهتماماتها وأولوياتها كل شأن ذي صلة بتلبية احتياجات المجتمع والارتقاء بجودة حياة أفراده من خلال تعزيز مستوى كفاءة منظومة الخدمات المقدمة.

ومن هنا نجد تسابق الدوائر والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس التنفيذي، وبمتابعة دؤوبة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، في حالة تنافس للوصول بمستوى خدماتها وأدائها إلى درجات غير مسبوقة من الكفاءة العالية والسرعة في الإنجاز لإسعاد المتعاملين، مواطنين ومقيمين، وتأكيد الريادة والتنافسية التي جعلت من أبوظبي عاصمة عالمية للرقي والتميز، تتصدر الوجهات المفضلة للعيش والعمل والابتكار.