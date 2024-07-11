كيف نستثمر في أطفالنا؟

الأطفال هم رجال المستقبل، هم البداية المستمرة في سلسلة التعاقب بين الأجيال، هم قمة الجبل في عملية التناوب والتناسب في بناء المجتمع.

ولكن هناك فيروس خطير يلاحق الأطفال، ويظل متربصاً بهم إلى ما لا نهاية، هذا الفيروس هو «الإحباط» والسؤال البديهي لماذا يصاب الأطفال بهذا الداء العضال؟

هي الأفكار التي يتم زرعها في وجدان هؤلاء الفلذات وتستمر الزراعة وسقي جذورها على أيدي أولياء أمور غير مقتنعين بأن للصغار تجاربهم البسيطة التي هي بحاجة إلى صقل من قبل الكبار.

بعض أولياء الأمور يعتقدون أن على الأطفال منذ الولادة أن يكملوا تجربة النضج ولا مجال لهم كي يخطئوا أو يتوقفوا عند محطات معينة ويطرحوا الأسئلة الوجودية التي هي سر نموهم النفسي والعقلي، وتظل هذه الأسئلة حاملة أفكارها السلبية إلى مدى عمري متأخر، وبالتالي ما لم تتم إزالة هذه الأفكار السلبية والغامضة فإن الرجل الذي كان طفلاً وشب ونبتت شواربه يخرج إلى العالم بمشاعر سلبية غارقة في أفكارها المحبطة، مستلهمة من الماضي ما غرسه الآباء من أفكار سوداوية عميقة في جذورها، ولا يمكن إزالتها طالما هي غائصة في اللاشعور، بل تظل مقلقة ومرهقة ومغلقة الأبواب والنوافذ حتى لا يدخل الهواء النقي إلى تلك الغرف المغلقة، ويصبح الإنسان الذي عاش مثل هذه التجربة بعض إنسان لا يقوى على التحدي ولا يستطيع الخوض في غمار الحياة لأنه كائن ضعيف لم يتعلم في حياته أن الحياة مجازفة وتراكم خبرات، لم يتعلم كيف يتخطى العقبات، ولم يتعلم كيف يعانق الغيمة كي يبلل مشاعره بعذوبة الرشفات عندما تكون من لدن تحديات تتجاوز حدود المألوف، وتثب مثل الجياد لكي تصل إلى الأهداف.

فالطاقة السلبية وليدة أفكار سلبية ولكي ننجح في التخلص من الطاقة السلبية يجب أن نمسح من سبورة حياتنا الأفكار السلبية وهذه عملية لا تتم إلا بوعي أولياء الأمور بأنهم إذا أرادوا أن يفرزوا للمجتمع أجيالاً بطاقات إيجابية فلا بد من فتح الحوار.. ولكي نتحاور نحن بحاجة إلى النزول إلى مراحل سنية باكرة حتى نجد اللغة التي تمكننا من فتح النوافذ والتقاط الأبجدية الصحيحة التي تبني علاقات سوية مع الأبناء.

فلا يمكن الحوار من علو شاهق، ولا يمكن فتح الحوار بطريقة معلمي الزمان القديم «واللا العصا واللا اشربي» ذاك زمان ولى واندثر واليوم نحن في عصر تتفتق فيه المواهب وتختلف الأمزجة وتتباين القدرات، الأمر الذي يفرض علينا السعي لاكتشاف ما بداخل الصناديق المغلقة من أدوات نجاح واقتطافها بلغة حوارية تعتمد على تواضع الآباء ونزولهم درجات عدة في سلم العمر لكي يستطيعوا اكتساب رضا الأبناء وقبولهم بالحوار من دون وجل ولا خجل ولا تلعثم ولا تشرذم في الحديث.

الآباء يستطيعون النزول لأنهم مروا بالتجربة السابقة قبل الأبناء، بينما الأبناء لا يستطيعون الصعود إلى تجارب لم يألفوها بل هي غريبة عليهم مما يتطلب من الآباء تقديم التنازلات ليصلوا إلى قواسم مشتركة تساعد على التفاهم والنجاح في صناعة الطاقة الإيجابية.