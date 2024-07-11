«الباقات».. والذوق المفقود

افتتحت شرطة أبوظبي ممثلة بمديرية ترخيص السائقين والآليات مؤخراً مكتب تقديم باقات الخدمات الاختيارية المميزة لتدريب وتأهيل السائقين.

وقالت الشرطة: إن الباقات الاختيارية الجديدة التي أطلقتها تأتي في إطار استراتيجيتها لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع الإمارات لتعليم القيادة، تهدف إلى تدريب وتأهيل السائقين ضمن مواعيد مرنة وخدمات احترافية، وتتضمن خدمات متميزة تشمل توفير نقل خاص للطالب (المتدرب) من وإلى مقر الشركة مع سائقٍ خاص، وتوفير مواقف سيارات مخصصة ضمن الاهتمام المستمر باستباقية وجودة الخدمات، وتعزيز أمن الطرق.

كما أن هذه الباقات توفر للمتدرب العديد من الامتيازات، أبرزها منحه فترات استراحة منتظمة، والاستفادة من خاصية إلغاء وتعديل الحجوزات في أي وقت دون التقيد بموعد محدد، والإعفاء من الرسوم في حال غياب الطالب مع إمكانية الحجز في الوقت نفسه، لافتة إلى التنسيق مع الإمارات لتعليم القيادة، لجعل تجربة تعليم القيادة مميزة وآمنة للجميع.

جهود ومبادرات متميزة لشرطة أبوظبي ومديرية ترخيص السائقين والآليات لجعل تجربة المتقدم لخدمات الترخيص سواء طلب رخصة قيادة للمركبات الخفيفة منها أو الثقيلة، تجربة متميزة ويلمس معها كثافة التدريبات والاختبارات النظرية لضمان إلمام المتقدم بكافة المبادئ والقواعد الأساسية لقيادات السيارات قبل خوض الاختبار النهائي في الشارع، وحسم مسألة نجاحه والفوز برخصة القيادة.

السائق الجديد يلاحظ، كما يرى غيره، عدم التزام شريحة واسعة من السائقين، ليس بكل ما تم تعليمهم وتدريبهم عليه من تلك المبادئ والقواعد الأساسية للقيادة الآمنة، بل وحتى أبسط صورها، والأمثلة لا تعد ولا تحصى في هذا المجال.

تجد غالبية هذه النوعية من السائقين لا تعترف باختراع اسمه الإشارة، فتجد من يسير خلفه لا يدري إلى أين سيتجه، وعليه أن يكون حذراً ومتوجساً منه طيلة الوقت حتى يبتعد عنه.

ومن صور غياب الذوق والسلوكيات لتلك النوعية من السائقين عدم إفساح المجال لسائق مركبة راجع للخلف لمغادرة موقف سيارات إلا إذا كان ذلك السائق بحاجة للموقف. كما ترى من تجاوزات فاقدي الذوق في القيادة السليمة الكثير، خاصة عند التجاوز بسرعة من اليمين أو الالتفاف على السيارات المتوقفة بصورة نظامية عند مدخل أو مخرج جانبي أو الإفراط في استخدام بوق السيارة حتى عند المنشآت الطبية.

إطلاق «الباقات المميزة» مناسبة للتذكير والدعوة لاستعادة ذلك القول التاريخيّ الشائع في قيادة السيارات ووضعه موضع التنفيذ: «القيادة فن وذوق وأخلاق».