العمل الجماعي.. قناة للوصول

العصي المجتمعة تأبى التكسر والأصابع المجتمعة يكون لقبضتها سر الثبات وتأصيل الإمساك باللقمة. لا يمكن لأمة أن تنتصر على الضعف إلا بوحدة الإرادة وصلابة العزيمة وقوة الشكيمة وجسارة المواقف في تحقيق الأهداف السامية.

الإمارات في مسيرتها الاقتصادية شهدت تعاضداً مذهلاً بين القطاعين الخاص والعام ما أدى إلى تجاوزها عوائق وصخوراً صلدة وجعلها مثالاً حياً للتضامن بين القطاعين، ونموذجاً ناصعاً وقدوة يحتذى بها، وأصبحت بلادنا اليوم تسير على الماء كما هي النوارس، وتحلق بأجنحة الإنجازات المبهرة كطائر عملاق يغالب الموجة ويخطف هدفه بعناية ومهارة وبراعة وقدرة فائقة.

اليوم في الإمارات عندما نستعيد عربة التاريخ وننظر إلى الزمان الذي كان، نشعر بالفخر ونحن نقلب الصفحات وننظر إلى الصورتين الماضية والحاضرة فنرى إماراتنا قد حفرت في الصخر ونحتت اسمها على قمم جبال المجد ورسخت قناعة بأن العمل الجماعي هو الترياق وهو تعويذة النجاحات المدهشة والتي تتحقق كل يوم في مجالات اقتصادية مختلفة، وذلك بفضل السياسة الحكمية لقيادة آمنت بأن الصوت القوي والهادر لا يصدر إلا من حناجر صفت أوتار الصوت فيها ليصبح النشيد مدوْزناً وتصير أغنيات الفرح كأنها رنين الرياح في آذان الذاهبين بالأشرعة إلى الأفق.

في الإمارات يعمل القطاع الخاص كتفاً بكتف مع القطاع الحكومي بعد أن قدمت الدولة لهذا القطاع كل ما يحتاج إليه من بنى تحتية تسهل مهمته وعبّدت له الطريق كي يصل ويحقق أهدافه وينجز مشاريعه الاقتصادية بسلاسة ويسر ومن دون هنات أو زلات.

وهذه سيرة بلد وإنجازات حكومة أيقنت بأن من تعاونوا ما ذلوا، وهذه حقيقة تاريخية، فما ارتقت حضارة وصمدت في وجه العاتيات إلا بوجود تلك الأفكار النيرة التي تقدم النجاح على مائدة التعاون والتضامن بين جناحي الطائر التاريخي في حياة المجتمعات، القطاع الحكومي ويسانده القطاع الخاص، وكل له دوره، وكل يضع الوطن نصب العين وفي قلب الاهتمام.

في الإمارات لا تشعر بالفواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لأن في كليهما تجري نواميس القانون الجماعي، ومن كليهما تنطلق الأسس في العمل الاقتصادي ومن دون تمييز بين القطاعين، لأن الهدف هو بناء جسر تواصل بين القطاعين لتشييد قوة اقتصادية وطنية ترفد الوطن بما يحتاج إليه من نشاط اقتصادي يخدم رقي الوطن وتطوره وتحقيق أهدافه النهائية في وضع الإمارات على قمة الهرم الاقتصادي العالمي، وهذا ما نشهده، وهذا ما نلمسه، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع من مشاريع اقتصادية عملاقة ومنجزات خدمية بارعة.