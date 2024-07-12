الرضا من الغنيمة بالإياب -2-

يعد السفر اليوم، والعودة منه سالماً، هي الغنيمة، ومن فوائده الجديدة التي لم يعرفها الأولون، حيث تجدهم في زمنهم يستقبلون كضيوف، ويحلّون مُرحّباً بهم، يصادفون رفيق الطريق، والكثير يعينهم، ويرشدهم، لا طالبين منهم حمداً ولا شكوراً، غير التذكر بالخير، ونعتهم بالكرم لا بالبخل، كان المسافر إن حلّ بلداً حلّ ضيفاً، ولا تعرف يده طريق جيبه، اليوم هو عرضه للنهب والسرقة والغش والابتزاز، وضروريات الحاجة التي تدفع المغامرين، لذا تجد المسافر يتلفت، ويتحذر، ويقدم الشك على اليقين، والشر على الخير، خاصة حين يلاقي المهمشين والمتعثرين، ومن كوتهم الحاجة في المدن الأوروبية التي لا ترحم، وجعلتهم يسرقون ويقتلون من أجل حفنة دولارات.

اليوم.. في السفر تجد الشخصيات القلقة التي ترمي بالشكوك حولها، حتى نكاد ألا نحسن الظن بالآخر، ونظل نراقب حركاته، ونحصي سكناته، لأنه بالنسبة للناس مشروع عنصر قابل للانشطار في أي لحظة، وقنبلة موقوتة مدعاة للانفجار، تظل عيناك على ذلك الجليس المقابل، وهو يهز قدميه حتى تكاد أن تصطك ركبتاه، ولا يعير الناس اهتماماً، تحاول في البداية أن تجد له عذراً، كالمسافر لأول مرة، لكن مثله شغل «باصات»، وتسلق قطارات آخر الليل، ورفيق لسائقي الشاحنات في ضجرهم الإسفلتي، يزداد تلاطم رجليه، وربذتا القدمين تتحركان في خواء عضلي، يشعره بالراحة قليلاً، لكنه يرفع من ضغط الآخرين، تفصّد العرق على الجبين فيه دلالة واضحة على أن النيات ليس خيّرة وصالحة على الدوام، تحاول أن تسبر الكتابة على جواز سفره الذي يكاد أن يتعرق في يده اليسرى غير الواثقة، لون الجواز البرّاق لا يوحي بثقة مطلقة في البلد الذي أصدره، ويقيناً ليست لها أي علاقة أو شبه تعاون مع «الإنتربول» بأي وجه من الوجوه، وصورة الطائر المطبوع على ذلك الجواز بطريقة غير ماهرة، توحي لك أنه طائر مهيض الجناح، وأنه شغل تزوير في أقبية رطبة تحت الأرض، وإذا أخرج حاسوبه، فستتحرك كل الإشارات الإنذارية التي تكمن في داخلك، باتجاه أن له ارتباطات بمنظمات في الخارج، ولها شبكة محلية لها خلايا ناشطة، وأخرى نائمة، وأن تحديد ساعة الصفر قد أزف أوانه، يطيل النظر لتلك الشاشة المعتمة من وهج النهار، فتشعر أنه لا يقرأ سورة تبارك أو قصار السور من جزء عم، فتتململ، وتريد أن تغير مكانك، وتريد أن يشعر كل الركاب بما تشعر به، وتتوجس منه، ويزداد ريبك منه، خاصة حين لا يقدر أن يجلس على «بِيّصه» خمس دقائق كاملة، تلتقي عيناكما فجأة ولثوان، فيعلن التجافي حضوره، تود أن تُبَلّغ عنه في الساعة والحين، تفادياً لأي كارثة، لكن البلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات الأمنية يكلف الجميع الكثير، بمن فيهم أنت الذي تصنع سيناريو وهمياً لشكل من أشكال الإرهاب، خاصة حين تبادل مع شخص قادم حقيبة ليس فيها من هدايا الحجاج، لكنك تحسبها، بما يقال: «يكاد المُريب أن يقول خذوني».

نتساءل اليوم.. لماذا الشك هو الذي يحركنا؟ لماذا اليوم الريبة هي السبّاقة؟ من صنع بنفوسنا هذا؟ لماذا حين نلتقي بالآخر، نتحاشى السلام ولقياه بالود، وأخذه بالأحضان، إنه الخوف، وأن يكون الآخر مشروعاً ملغماً، وقابلاً للانشطار أو الانفجار!