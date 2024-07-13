في زيارة الخصمين اللدودين

في هذا الصيف اللهّاب، كانت البطولة الأوروبية هي المتعة الحقيقية التي برّدت علينا شيئاً من حرارة الجو، لتشعل من حرارة الأجواء الكروية، ولأن اليوم هو الختام الجميل لفريق راهننا عليه منذ بداية البطولة، وهو المنتخب الإسباني، ومنتخب لا يراهن عليه سوى الإنجليز وحدهم، لكنه يفعلها أحياناً، ولمرّة واحدة مثل بيضة الرُخ، تلك الاستهلالية الرياضية هي مفتاح لحديث رياضي آخر، حديث عن زيارة لصرحي خصمين لدودين في الدوري الإسباني، وفي العالم، الملكي في مدريد، والبرشا في معقله الكاتالوني، والناديان في حقيقة الأمر هما أكبر من ذلك، وقصتهما أعظم من ذلك، رغم أنني لا أخفي الحب، ولا أتستر على الغرام، لكن حين تقدر الأندية اليوم، وعبر تاريخهما الطويل، فلابد أن نتوقف هنا قليلاً -على رأي المعلقين الرياضيين- هذان الناديان، هما مؤسستان اجتماعيتان، وصرحان وطنيان، يقدمان للمجتمع الكثير، ولأفراده جزيل الأشياء، وقد تذهل حين تدخل أبوابهما، هيبة، وذكريات، وتاريخ، وتجارة، وتسويق، وسياحة، وحشود على مر الوقت، الجماهير دائماً حاضرة، ولو كانت المباريات متوقفة، كبار وصغار رجال ونساء وأطفال، ولا تدري لِمَ هذا الإصرار على الحضور والتواجد والمشاركة منذ الصباح حتى المساء؟ هذان الناديان والمؤسستان يربطان العالم من جهاته الأربع بهما، وهذه المهمة الكبيرة، والهدف الأسمى لهما، في صرحي العدوين اللدودين وجدت العالم كله هنا وهناك، يجمعهم حب هذين الناديين، وحب لاعبيهما ومنتجاتهما، وكل ما يخص الفرح بهما، وهذه ظاهرة نحن خارج حساباتها، فما زلنا في محليتنا، وإن حاولت بعض الأندية عندنا أن تفرض حضورها الخليجي والعربي، لكننا خارج الحسبة العالمية، ولعل نادي العين يستطيع أن يخرج من تلك الدائرة ليطل من نافذة ما زالت مفتوحة ومشرعة، وبإمكانه وتاريخه أن يسجل هدفاً عالمياً بكثير من التخطيط المستقبلي، والانفتاح على العالم، وإبراز أهمية التسويق؛ لأنه أساس النجاح، فالنتائج الجميلة، لابد لها من حرّاس ومسوقين وحضور دائم ومتجدد في كافة الميادين الرياضية والإعلامية والاقتصادية، والتآخي مع أندية عالمية.

مثل هذه الزيارة لمقري الخصمين اللدودين، ليست هي الأولى، فالأولى كانت للدهشة، وقد عرفتها منذ زمن بعيد، والثانية للذكرى والتذكر، والثالثة لمعرفة الجديد والمتجدد، والرابعة أصبحت عادة كلما زرت مدريد وبرشلونة، والخامسة وربما السادسة لمتابعة شغف ابني «منصور» وأحلامه، ودهشته، ومعرفته الرياضية الواسعة، وتبصيره أن الأندية، ليست فقط الفرق الرياضية التابعة لها، إنما هي مشاريع وطنية واجتماعية قبل أن تكون رياضية، وأن شراء فانيلة تحمل رقم واسم «يامين يمال» أكبر من الحالة، وأكبر من فرحة التملك، وأكبر من زيارة الصرح الرياضي، وأنه حر فيما يعشق، وإن خالف حب الوالد والوالدة للملكي الجميل على الدوام، واختار خصمه اللدود على ضفة البحر المتوسط، في التنوع عافية، وفي الاختلاف ود لا ينقطع.

الشيء الجميل أن هذين الخصمين اللدودين، اليوم مجتمعان في حب المنتخب الإسباني عاطفياً ووجدانياً وتاريخياً، وإن كانت هناك دعوات ونزعات سياسية تحركها الشيفونية والقومية بالانفصال الكاتالوني عن العاصمة التاريخية مدريد، لكن الأمور لا تخرج لا يمكنها أن تخرج عن الثوابت، والثابت الواضح أن إسبانيا هي السقف، وهي السماء، وهي الأرض، وأن لون العلم الأحمر والأصفر رمز التاج الإسباني!