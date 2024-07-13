شرطة الإمارات في «أولمبياد باريس»

مشاعر فخر واعتزاز تحف بأبناء الإمارات وتعانق السماء مع كل إنجاز جديد يضاف لمنجزات إمارات الخير والمحبة في ظل قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مشاعر فخر واعتزاز غمرت الجميع وهم يودعون ثلة من الكوادر الشرطية الإماراتية لتشارك في أولمبياد باريس الذي ينطلق في العاصمة الفرنسية في السادس والعشرين من يوليو الجاري.

وقد عبر فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذا الفخر والاعتزاز عندما قال: «فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024» وإنها «خبرات جديدة نكتسبها.. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم»، متمنياً «كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية.. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة».

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية قد التقى فريق الدعم الشرطي الإماراتي المشارك في تأمين أولمبياد باريس 2024 بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وقال إن مشاركة الفريق الذي يمثل مختلف القطاعات الشرطية بالداخلية ويضم عناصر نسائية، يؤكد تميّز النموذج الإماراتي في تحقيق الكفاءة العالية والجاهزية التامة لتأمين الفعاليات والأحداث الدولية الكبرى. متمنياً سموه لفريق الدعم الشرطي التوفيق في مهمته ليكون خير نموذجٍ في تمثيل الإمارات، لتواصل تعزيز دورها الريادي في التعاون الدولي.

إن هذه المشاركة الشرطية الإماراتية في فعالية رياضية عالمية ضخمةً يشهدها عشرات الآلاف من المشاركين والمشجعين والضيوف إنما تعبر ليس فقط عن المستوى العالي من الكفاءة والإعداد والتجهيز الذي تتمتع به شرطة الإمارات، وإنما الثقة الدولية الكبيرة في اسم الإمارات وأجهزتها وكوادرها البشرية. سمعة دولية رفيعةً صنعتها جهود ضخمة تنطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة بأن يكون اسم الإمارات رديف وقرين كل فعل متميز ومشرف.

واهتمّت منذ مراحل مبكرة ببناء كوادر شرطية من طراز رفيع تشارك في ترسيخ دعائم الأمن والأمان مفتاح تحقيق الاستقرار والانطلاق لتوفير منظومة تنموية مستدامة، ورسم تجربة ملهمة نجحت في وضع الإمارات على صدارة المؤشرات الريادية لمختلف القطاعات وكذلك تنافسيتها العالمية.

كما وظفت إمكاناتها لبناء شراكات عالمية تسهم من خلالها في الفعاليات العالمية كهذه المشاركة الإماراتية في فعالية عالمية بمستوى أولمبياد باريس 2024، حفظ الإمارات شامخة في ظل بوخالد.