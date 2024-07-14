تشكيل جديد

بعد التشاور مع قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد مباركة سموه واعتماده، أعلن فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التشكيل الوزاري الجديد لحكومته، والذي استقبله أبناء الإمارات بكل الفرح والاعتزاز والتفاؤل، كونه يعد امتداداً للنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، وفي إطار الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة لإضافة لبنات جديدة لصرح الإمارات الشامخ. و«استمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات».

وقد شهد التشكيل الجديد انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله».

كما أعلن سموه «تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم».

سمة التشكيل الجديد التركيز على التعليم والعناية القصوى برأس المال البشري «من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي، وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها.. محافظة على قيم مجتمعها.. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية».

تغييرات مباركة تجسد رؤية القيادة الرشيدة وسعيها الدؤوب المتواصل لإسعاد شعب الإمارات ومن يقيم على ترابها الطاهر، والتي تعمل دائماً على أن يواكب الأداء الحكومي التطلعات والطموحات المنشودة.

وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توجيه الشكر لكل من بذل الجهد في موقع عمله متفانياً في خدمة وطنه وشعبه. وقال سموه «وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير.. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود.. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام.. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا».