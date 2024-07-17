«أعراس بلا إسراف»

«أعراس بلا إسراف» كان ذلك عنوان خطبة صلاة يوم الجمعة الفائتة، وهو صورة من صور التفاعل المتواصل مع مبادرات الدولة وبالأخص التي أطلقتها دائرتا التنمية في كل من أبوظبي ودبي لتشجيع الشباب على الزواج، وكذلك الأسر للتخفيف من تكاليف ومصاريف الأعراس حتى لا تكون عبئاً يرهق كواهل المقبلين على الزواج.

نعود للتوقف أمام نموذج «مديم» لأعراس النساء الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ضمن مبادرة «مِديم»، التي انطلقت في أبريل الماضي، ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، لتوجيه الشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج للابتعاد عن البذخ واعتماد البساطة.

يلمس المرء الغايات السامية لنموذج «مديم» لأعراس النساء، لجهة إرساء التقاليد الأصيلة لحفلات زفاف النساء في المجتمع الإماراتي، التي تتسم بالبساطة وتراعي الاحتياجات العصرية للشباب، كما يشجعهم النموذج على استلهام القيم الإماراتية الأصيلة التي تدعو إلى الاعتدال والتواضع والبساطة في ممارسات حفلات الزفاف، ما يسهم في بدء حياة زوجية مستقرة تقود إلى بناء أسر متماسكة تواصل مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة.

وتم تصميم نموذج «مِديم» لأعراس النساء، لإرشاد المقبلين على الزواج للتخطيط الحكيم عند إقامة حفلات الزفاف، تماشياً مع المبادئ المستمدة من الموروث الإماراتي الأصيل، التي ترسخ أهمية الأسرة بصفتها حجر الزاوية للمجتمع، كما يأتي النموذج لتوجيه قطاع حفلات الزفاف، لإقامة أعراس تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمع الدولة مع الحفاظ على التفاصيل المميزة والأنيقة التي تتمتع بها حفلات الزفاف العصرية بشكل يتسم بالحكمة والاعتدال والبُعد عن المبالغة في التجهيزات.

التفاعل الكبير والتجاوب الواسع الذي حظي به نموذج «مديم» لأعراس النساء والمبادرة ككل، يكشف تفهم شرائح واسعة من الشباب والأسر للأمر وأهمية مساعدة المقبلين على الزواج في بناء أسرة إماراتية جديدة متحررة من قيود وأغلال المصاريف والتكاليف الباهظة وما يترتب عليها من ديون تقض المضاجع، وبالتالي تؤثر على استقرارها وفي بعض الأحيان تؤدي لانتهاء حياة زوجية بسبب نفقات المظاهر والتفاخر والاستعراض.

ونحن نحيي مجدداً دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على هذه الجهود الطيبة المباركة نتمنى تكثيف حملات التوعية للتعريف بالنموذج والمبادرة بالتعاون مع «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»، وبالأخص في خطب الجمعة والمجالس، لا سيما في محاضرات واعظات الهيئة في مجالس النساء لتحقيق الغاية السامية من إقامة «أعراس بلا إسراف» في بناء أسرة إماراتية جديدة أفرادها مواطنون سعداء إيجابيون في إمارات السعادة.