أمن الإمارات

تفاعل شعبي واسع مع خطوة النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء النيابة العامة مع المتهمين المقبوض عليهم، التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا «جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المارة، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق»، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

كانت رسالة النائب العام واضحة للجميع، حرص خلالها على تذكير كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها.

وكما قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة «الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان»، وأن «قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا».

تفاعل شعبي واسع من جانب أبناء الإمارات والمقيمين على ترابها الطاهر دعماً وترحيباً بقرارات النائب العام ورفضاً لمثل تلك الممارسات الغريبة والدخيلة على مجتمعنا التي أقدمت عليها تلك المجموعة من المقيمين، وفي الوقت ذاته عبر التفاعل الشعبي على إجماع واسع وقناعة راسخة بأن أمن واستقرار الإمارات خط احمر غير قابل للمساومة أو العبث.

وقد غمرت مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات خلال الأيام الماضية تدعم إجراءات النيابة العامة وتدعو إلى اتخاذ أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق أولئك الذين سولت لهم أنفسهم تعكير صفو المجتمع وهدوئه وأمنه وسلامته بتلك التصرفات الرعناء بالتجمهر والتظاهر وتعطيل الحركة المرورية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وبث المقاطع المصورة الخاصة بها عبر الإنترنت في تحد صارخ للقوانين والأنظمة.

كما حرصت تدوينات مختلف شرائح المجتمع على التأكيد بأن أبواب الإمارات ستظل مشرعة لكل من يقصدها بحثاً عن العمل والعيش الكريم أو للزيارة والسياحة شرط الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين. كل التحية للعيون الساهرة على أمن الإمارات، وقديماً قالوا «يا غريب كن أديب»، حفظ الله الإمارات وأهل الإمارات وكل من على أرض الإمارات.