قيم راسخة

حرص قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تكريم المساهمين في دعم برامج ومبادرات هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» من الأفراد والمؤسسات خلال عام 2023. في لفتة جلية وجليلة تحمل كل صور التقدير لإعلاء القيم النبيلة والعظيمة لمجتمع الإمارات من تآخ وتآزر وتلاحم وتضامن.

وقد حرص سموه خلال مراسم التكريم على توجيه شكره وتقديره للجهود والمبادرات الخيرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات، والتي تجسد نهج العطاء، والبذل الذي يتميز به مجتمع الإمارات، وترفد رؤية الدولة نحو تعزيز منظومة التكامل والتكافل المجتمعي واستدامته. مؤكداً سموه «إن قيم العطاء والتآخي الإنساني راسخة في مجتمع الإمارات إيماناً من أفراده بأهميتها في تعزيز تماسك المجتمع وترابطه وغرسها نهجاً وثقافةً متأصلةً في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل».

قيم عظيمة تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة، وتحرص على أن تتناقلها الأجيال، فهذه القيم شكلت وصاغت الهوية والشخصية الإماراتية التي اتسمت بفعل وتقديم الخير والعون والمساعدة للجميع من دون تمييز، وهي المكون الأساس الذي ارتكز عليه نهج دولة الإمارات، ورسمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل لتصبح إمارات الخير والمحبة منارة للعمل الخيري والإنساني والاجتماعي.

وكان المكرمون من الأفراد والمؤسسات قد قدموا خلال العام الماضي «مساهمات مجتمعية مالية وعينية دعماً للأولويات الاجتماعية، ومبادرات التطوير المجتمعي التي تشرف عليها هيئة المساهمات المجتمعية « معاً»، القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي المساهمات المجتمعية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني».

من جهتها استطاعت الهيئة المجتمعية منذ تأسيسها عام 2019، «توجيه مساهمات بقيمة 370.4 مليون درهم لدعم المشاريع ذات الأولويات الاجتماعية في مختلف القطاعات بما فيها.. قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والبنية التحتية، والقطاع الاجتماعي، واستفاد منها أكثر من 800 ألف شخص من خلال دعم 153 مشروعاً مجتمعياً».

جهد كبير ومتكامل، تقوم به الدائرة وبدعم من القيادة الرشيدة، وهي تعمل على «تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة وتمكين الأفراد والمؤسسات المجتمعية من اختيار المشاريع التي تنسجم مع أهدافها وقيمها، مما يتيح المجال أمامها للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي المتمثلة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك وشامل».

إدراك هذه الثقافة والعمل بها ارتقاء بالإنسان والمجتمعات، وهي غايات وأهداف سامية تعلي صروح العمل الاجتماعي وأدوار القطاع الثالث في ظل المسيرة المباركة لبلد زايد الخير حماها الله وأدام عزها في ظل بوخالد.