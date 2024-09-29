الجفاف الإنساني

- صعبة هي هذه النفس البشرية، كيف تتقلب وتتغير وتتبدل، ثم تعود لسابق عهدها، ربما بأكثر حبوراً، ربما بأقل فتوراً، هل هي العواطف التي تتجاذب النفس أم أن هناك عقلاً يحرضها في كل وقت من الأوقات على أن تعلن محبتها أو غضبها أو جحودها، وحدها نفس الحر الغالية عليه، كأغلى ما تكون الأشياء، والمحافظ عليها كأثمن ما تكون الأشياء، إن خدشها شيء لا يمكن إصلاحها أو تهدئة حالها أو عودتها لسيرتها الأولى، حين يكون العطب، يغيب العتب.

- لماذا نحمل أثقل الأمور على أنفسنا لنرضي الآخرين؟ نظل نراقص البيضة والحجر لكي يضحكوا، نشد من أوتار القلب ونغني لكي يفرحوا، الآخرون لهم دينهم ودنياهم، لهم خرائطهم التي يستدلون بها إلا عليك، لا تكل نفسك اللوامة وحدها، ولهم، لو كانوا يودونك ما تركوك وحدك تحمل إثم محبتهم، وضريبة بسمة رضاهم، ووجع غلاهم، اقطع حبال تلك الأثقال، وعش لنفسك، وحدها التي تحبك، وتتعذب بحبك، ومن أجل حبك، لا تتركها وحدك فغيرها لا يستحقك.

- كانت العرب تقول: «لا تجادل صغير العقل، وصغير السن، وصغير التجربة»، لأن صغير العقل يجهلك، وصغير السن يستصغرك، وصغير التجربة لا يثمنك.

- لعل من موجعات الوقت أن لا تجد التقدير الذي تستحق، ولا المحبة التي تود، وأن ماء عينك من أجلهم صار سراباً، وأن مسهرات الوقت لأجلهم صارت كلاماً في الظلام، لا غراماً، وأن ما نحَتَّ من ضلوعك لكي لا يضاموا صار هذراً وضحكاً على سذاجة الغباء، وانهزاماً، لا تظل تبكي على ما غرست وهرست ودققت وطحنت، فالجعجعة عادة بلا طحن، والعربة الفارغة في الطرقات لا تحدث دويّاً، طر كفراشة تعشق لونها وصوت أجنحتها، ولا تحلّ إلا على زهرة أو قطرة ندى.

- لعل الجفاف الإنساني أشد من الجفاء، فالجفاف لن يرويه شيء لا من قطر أو مطر، ولا تحييه سيول الزمن الذي مضى، ولا تدفق ذكريات الحب، ولا لحظات البكاء، أما الجفاء فقد ترده النفس لحظة صدق ضعفها أو ضحكة مباغتة أو وردة مفاجئة أو أي شيء مسكوت عنه، قابل لتجديد الحب، ومتعة الدفء، وتطهير الصدور.

- من يصدّر الجفاف الإنساني، ويبرّد الأطراف، ويصير وجيب القلب صامتاً يحدّث نفسه، تلك الإشارات التي تهزم الرجولة، وتلك الادعاءات التي تخرس الصدق فيك، وتلك الحماقات التي تكبر في النفس مع العمر، وغيرك لا يبالي، وإعلان التوبة من عشق قديم، وصادق وجميل!