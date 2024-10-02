«بشارات» بـ«استاد الإمارات»

جذبتني مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في ثانية جولات النسخة المستحدثة، لدوري أبطال أوروبا، وفرضت الصيغة الجديدة أن يسبح المتيمون بحب كرة القدم الأوروبية في محيطين اثنين.

محيط صاخب بمباريات هائجة، وكانت مباراة «استاد الإمارات» مثالاً عليه، ومحيط هادئ، تطفو على سطحه الحيتان الكبيرة أمام فرق مستضعفة، فلا تسمع إلا دوي الحصص الكبيرة.

ما بين أرسنال يشقى كثيراً لبلوغ الخواتيم السعيدة، هو من ينظم دائماً بسحر رائع، المقدمات الطللية لقصائد لا تكتمل، وفريق باريسي يبحث منذ سنوات عن الضوء الأوروبي، فلا يكاد يبصره، وكانت المباراة سجالاً بين مدربين إسبانيين تشبعا كثيراً بفلسفة بيب جوارديولا القائمة على الاستحواذ الإيجابي، إلا أنّ من كان بارعاً في إكمال العزف المنفرد هو أرتيتا الذي قدّم لهذه القمة فريقاً أجاد كثيراً في تنزيل الثلاثية السحرية، الاستحواذ الذي يلوي الأعناق، الانقضاض الذي يكسر الجدارات، والدفاع الخرساني الذي تتبخر على صخوره هجمات المنافس، فيما لم ينجح لاعبو باريس سان جيرمان في كتابة حتى مقدمة لنصهم الكروي الذي جاء مبتوراً، وكبد الفريق الخسارة التي كان يستحقها.

أعطى أرسنال خلاصة الفوارق الموجودة بين «البريميرليج» و«الليج وان»، على مستوى اللعب بالإيقاع والتقيد بالنجاعة في استثمار لحظات القوة، والقدرة على البقاء لأطول فترة ممكنة في الإيقاعات المرتفعة، فما فضح باريس سان جيرمان في هذه المباراة بالذات، أنه في الدوري الفرنسي، نادراً ما يتعذب، ونادراً ما يخرج مثل المارد من الرماد، لذلك استعصى عليه أن يكون نداً قوياً لأرسنال الذي تفوق في الاستحواذ الإيجابي وليس السلبي، وتفوق في المزج بين اللعب المباشر والهجمة المنظمة، وتفوق في التسجيل من وضعيات مختلفة، وتفوق أكثر في الالتحامات، وتلك هي المؤشرات التكتيكية التي تقود حتماً إلى الفوز.

وبينما كان أرتيتا منسجماً مع منظومة الاشتغال التي تمضي حلقاتها سريعاً في إكساب أرسنال الهوية التي تطابقه مع مسماه «الفائزون»، وهو يقول إن الفريق يقبل على المسابقات كافة، للمنافسة على ألقابها، ويظهر ذلك واضحاً في التطور الكبير الذي يظهره أرسنال، كان لويس إنريكي يرمي بالكلام على عواهنه، مستبقاً ما سيحدث لفريقه بـ «استاد الاتحاد»، فهو يبني فريقاً جديداً، ويؤسس لهوية لعب، وما حدث من ثورة داخل الفريق الباريسي على المستويات كافة، بجلب نجوم ومشاهير، والتعاقد مع مدربين يملكون الأسلحة القوية، لم تكن الغاية منه احتكار لقب الدوري الفرنسي، ولكن الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولو أنه من المبكر القول من الآن إن الفريق الباريسي، أبعد ما يكون قدرة على اعتلاء قمة الكرة الأوروبية، لطالما أن كرة القدم أكثر الأشياء تمرداً على المنطق، ولطالما أن هذه الهوية المبحوث عنها قد يجدها لويس إنريكي في سراديب المباريات الأوروبية.