مرة.. غابت الفلسفة فَحَلّ الظلام

زمان وعلى أيامنا، وفي الصفوف الثانوية كنا ندرس في القسم الأدبي مادة الفلسفة، ومادة المنطق، ومن خلالهما مادة تسمى «الأخلاق»، راح الزمان، وجاء من شطب الفلسفة من المناهج، لأنها أم المعرفة، والمحرضة على الأسئلة، والداعية لسمو النفس، وتهذيب الأخلاق، والرقي بالإنسان من خلال الحق والخير والجمال، حارب أهل النقل الفلسفة، لأنها تعلم الأسئلة، وتعلم اليقين، والوعي بالإيمان بالخالق وبالإنسانية وبالأوطان، وتمنع الكفر، وتدعو للفكر، مضت السنون، ومناهجنا التعليمية كل يغرس فيها بذره وفكره في غفلة منا أو بسبب بساطتنا، وعادية الأمور، ولم نكن ننظر للأشياء بغير نظرتنا التي تحمل الطيبة وفعل الخير، وكنا نصدق كل من سمى باسم الله، وصلى على النبي، ولم يدر بخلدنا عن أي أجندات يمكن أن يحملها من آويناه في ديارنا، وأطعمناه من زادنا، وأصبح منعماً، وآمناً ومستقراً بيننا ومعنا، حتى اختلطت الأمور، وهاجت الدور، وعنك ودونك، حتى ابتلّت اللحى، ووصلت النيران بيوت الجيران، فتبينت لنا الأشياء، وانجلت الغشاوة عن العيون، وانشرحت الصدور، وإذا بالطلاب الذين لم يدرسوا الفلسفة، درسوا شيئاً غيرها، وإذا بالذين كنا نعوّل عليهم طرح أسئلة بشأن المستقبل والوطن ودروب تحضره، يخافون من الأسئلة، ويخافون ممن لقّنهم السمع والطاعة.

تلك القضية.. من موجبات إعادة التفكير في تدريس الفلسفة للطلبة، وبالتدرج والتبسيط، ومن ضمنها مادة الأخلاق التي أفرحتني فكرة إدراجها في المنهج التربوي، لكن يجب أن تكون متلازمة مع مادة هي الأصل والركيزة، فالأشياء لا تقوم لوحدها، وبدون أساسات، والفلسفة عمرها من عمر تحضّر الإنسان، وهي مفتاح لنجاحاته واختراعاته، وتشذيب حضارته، وسن قوانين تواجده على هذه الأرض، حتى المسلمون حينما بلغوا أوج حضارتهم، كانت الفلسفة بكل معارفها وتجلياتها حاضرة، كانوا يقرؤونها، ويدرسونها بجانب المنطق، اللصيق بها، ويتدارسونهما في حلقاتهم، ومساجدهم وزواياهم العلمية، ولم نصل لعصور الانحطاط إلا بعد أن هجرناها، وتركنا العلوم المؤدية إليها، وبالتالي التبست علينا المسائل، ولم تعد ثوابت حياة العربي والمسلم تعني للفرد شيئاً، ومن ثم انسحب الأمر على المجتمعات.