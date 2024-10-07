الكذب بحيل الذكاء الاصطناعي

ما إن يقول الناس «بسم الله» في علم جديد ومفيد للإنسانية في العموم، ويعد مرحلة متقدمة من مسيرة الإنسان الحضارية، وسعيه لإيجاد المنافع والخدمات المهمة، العلمية منها والفنية، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب والتصنيع وتوفير الجهد العضلي الإنساني، وتخفيف الكلفة المادية، وحماية البيئة في جانب من جوانبها، حتى يبدأ «الجماعة عندنا» في استغلاله بالشر والبشاعة والكذب، أقول هذا بعد ما رأيت كذبة أكبر من صخور الجبل على الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعروف من يقف وراءها، ومن يريد الإساءة بها، ومعروف الهدف منها، ولا تنطلي إلا على البسطاء، والذين في قلوبهم مرض، أما العارفون بأسرار اللعبة السياسية والإعلامية فلن يكتشفوا إلا سذاجة هؤلاء العابثين بأشياء تنفع الناس، فيحولونها إلى أشياء تضر بهم، شأن كل الاختراعات الحديثة التي يتلقفونها وهم فاتحو أفواههم.

اليوم الكذبات بحيل الذكاء الاصطناعي ستزداد وتعم، وستوجه لتضر، خاصة أن اللعب بالصورة وتقريب الشبه وتقليد الصوت، يمكن أن يخدع الكثير، وستتطور اللعبة من الموجهة للأفراد، ومجتمعات بعينها، إلى دول يريد البعض ابتزازها أو خلق فوضى فيها أو ذمها، وذم مواقف محددة لا تتماشى مع أهواء الفاعلين، وتضر بمصالحهم الفردية، ولا تخدم أجنداتهم النفعية.

الذكاء الاصطناعي قادر على أن يقرأ صوت أي إنسان، ويقاربه حتى لا تستطيع أن تشك في النبرة، وقادر على أن يجعله ناطقاً بلغته ولغات العالم الأخرى، وعلى أن يضبط حركة الشفاه، فلا يساورك الشك في أن المتحدث أمامك غير ذاك الشخص، حتى الانفعالات والابتسامة والغضب يتقنها أفضل من أي ممثل متقمص الدور، وهذا مما يعد من التضليل وخداع المحتوى، وتقديم المزيف.

أعوان الشر بدؤوا يربون الشر في الذكاء الاصطناعي، حيث وجّهوه للدخول للحسابات، والتحايل المالي وسرقة المعلومات، وتعطيل البرمجيات، وهذا التخوف ليس على مستوى الأفراد، إنما أصبحت الدول تخاف من الدول في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتهديدات الأمن القومي والوطني من خلال كذبة إلكترونية، الفاعل فيها الذكاء الاصطناعي، ومن يقف وراءه من قوى مارقة أو دول تتبنى الإرهاب الدولي.

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم من أهم الأسلحة التي تحرص الدول على اقتنائها وتطويرها والاستثمار فيها، لأنها مستقبلاً ستحل محل الجندي في الميدان، ومحل الطيار في السماء، وستكون الرامي والقناص بدقة متناهية ليس فيها رفة جفن، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقتل بقلب بارد دونما أي ندم لاحق أو اضطراب نفسي بشري أو تشكيل عقد اجتماعية مثلما هي عند الجنود العائدين من ميادين القتال والحروب العبثية.