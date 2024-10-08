الجوكر.. الجنون على حد سواء

كثيرة هي الأفلام التي تصدمك في جزئها الثاني عادة، وتقطع عليك لذة الانتظار الطويل لاستقبالها، بحيث تجعلك تنساها كتتمة لفيلم مذهل أعجبك، غير أن الفيلم الجديد يخيب ظنك، وتتلاشى تلك الفرحة المخبأة، لتبقى دهشة الفيلم القديم وحدها كما أحبيتها لأول مرة، مثلما حدث مع فيلم «Dune» وفيلم «Avatar» وأخيراً فيلم «Joker» الجديد، ليس فيه إلا متعة تمثيل «خواكين فينيكس»، حتى «ليدي غاغا» لم تقنعني كممثلة بعدما رفضتها كمطربة، رغم أن لها جماهيرية طاغية في كل العالم، لكن ذوقي ليس مقياساً على كل حال، يبقى التصوير والمؤثرات الصوتية وتمثيل الشخصيات مثل حارس السجن هي الأجمل في الفيلم، وربما عابه أيضاً كثرة الأغاني، رغم أنه فيلم غير استعراضي، حد يكاد أن يصيب الجمهور بالملل، كذلك النهاية رغم جمال المشهدية والتمثيل، لكنها غير مرضية لعشاق «الجوكر» الشعبيين، إلا إذا انبثقت مخيلة المؤلف ليبعث في شخصية الجوكر الروح من جديد، خاصة أن بطلة الفيلم كانت حاملاً بطفل من علاقة تمت في السجن مع «الجوكر»، ليكبر هذا الولد، وتربي فيه أمه عشقها لشخصية «الجوكر» وتمرده المجتمعي.

أفلام «الجوكر» هي سلسلة قصصية مصورة من عالم «دي سي كوميكس»، تدور حول شخصية «الجوكر»، وقد ظهر منها بعد تحويلها للسينما خمسة أفلام؛ فيلم «Batman» عام 1989 أخرجه المخرج «تيم بيرتون»، وقام بتجسيد شخصية «الجوكر» الممثل الرائع «جاك نيكلسون»، والفيلم الثاني The Dark Knight» وظهر عام 2008، وأخرجه «كريستوفر نولان»، وقام بدور «الجوكر» ممثل أسترالي خطير «هيث ليدجر» لكنه أنهى حياته للأسف بعد الفيلم بجرعة زائدة، فيما قيل حينها، لكن هذا لم يمنع الأكاديمية الأميركية من منحه جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد، ولأول مرة بعد وفاة الممثل، لكن هذه السلسلة خرجت فيلماً للمرة الأولى بعنوان «الجوكر Joker» عام 2019 وأخرجه «تود فيليبس»، وكان من روائع السينما، حيث تخطت أرقام مداخيله من شباك العرض أكثر من المتوقع بكثير، ونال استحسان النقاد والجمهور وتوج بفوز بطله «خواكين فينيكس» بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وجائزة أوسكار لأفضل موسيقى تصويرية للموسيقية الآيسلندية «هيلدور غونادوتير»، وغيرها من الجوائز.

وفي عام 2021 أثناء الجائحة ظهر فيلم «The Suicide Squad» في هذا الفيلم، يظهر «الجوكر» كشخصيّة ثانوية لكنها مؤثرة في أحداث الفيلم، وقام بالدور الممثل «جاريد ليتو»، لكنه لم يحظ بكثير من النجاح لأسباب معظمها يتعلق بالجائحة وتداعياتها، ثم خرج الفيلم الخامس قبل أيام، وهو بنفس العنوان «الجوكر» لكنه مذيل بعبارة فرنسية؛

«Joker: Folie à Deux»

وهي تعني، كما يمكن ترجمتها أدبياً، أنه جنون على حد سواء، الفيلم لا شيء يمكن أن يشفع له، إلا ذاك الممثل والموسيقي والبوهيمي وكاتب الأغاني، والذي أفرحني لأول مرة قبل سنوات بعيدة، وفي داخلي أنه سيكبر ويتعملق في التمثيل، كان ذلك حين ظهر فيلم «المجالد Gladiator» عام 2004، والذي ننتظر الجزء الثاني منه في نوفمبر المقبل، ونتمنى أن لا يخيب الظن فيه كجزء ثان، كعادة الأفلام المتممة!