نحن على موعد مع الصباح

في الليل قبل أن نقفل نافذة العينين، نضع الأمل تحت الوسادة، ونقول ربما يكون الصباح أجمل لشعوب داهمها الغدر، وربما تصبح عيون الأطفال صافية، ولا يغشيها غبار المعارك العبثية، وربما يفكر العدميون بطريقة إيجابية ويلقون أسلحة الدمار، ويلتفتون لأطفال باغتتهم المحن، وكسرت أقلامهم، ومزقت دفاترهم، وألقت بحقائبهم تحت ركام العصف والنسف، وأشرقت الشمس على عيونهم، بأهداب الأمل مكحلة بأثمد الأمل، وتهدي وجناتهم إشراقة زمن جديد تحرر من الكراهية، وتخلص من غطرسة «الأنا» وأصبحوا في حل من نزاعات أنانية لا طائل منها سوى الموت، ودموع تحرق الجفون.

وما أن نفتح أعيننا ونرى ما يحدث في عالم تأبط شراً، حتى ننتكس، وتتقلص آمالنا، وننكص إلى زمن حروب داحس والغبراء، وما خلفت، وما تركت في العقل الباطن من نفايات تاريخية مؤذية، وعندما نتساءل لماذا يحدث ما يحدث، تقول لنا شمس النهار، هذا ما فعلته النفس الأمارة، هذا ما جنته عليكم أنانية بعضكم، وهذا سر القول بــ«بأننا الأفضل» مما يجعل العقل يمارس لعبته الجهنمية، في تأليب المشاعر، وتحريض الرغبات على التمادي، والسير قدماً نحو الهاوية، وكلما أمعنا النظر فيما يحدث أيقنا أن ما يحدث ليس إلا لعبة العقل المتحدر من تاريخ طويل ممعن في تمزيق قماشة الجنس البشري، ووضع الألوان المتعارضة بين هذا وذاك من بين البشر، الأمر الذي يجعل الآلة الجهنمية حادة إلى درجة الإدماء، وقاسية إلى حد الفجيعة، ومؤلمة حتى قطع الأنفاس.

بالوعي نفسه نستطيع كبح جماح مخالب الأنا، وهذه هي رسالة الإمارات الدبلوماسية للعالم، والتي يحملها أبناؤنا الذين تبوأوا هذه المهمة الوطنية، وهذه هي رؤية قيادتنا، التي يحملونها لهؤلاء الرسل، وما توسع حدقة الدبلوماسية الإماراتية وانتشارها كالعطر في شجون القصيدة العصماء، وكالجمال في ثنايا الطبيعة، وكالسحر في طيات الضمير الإنساني.

وفي كل جولة من جولات بعثاتنا الدبلوماسية، هناك رسالة مخطوطة بحبر الحب، وهناك وصايا لرؤساء البعثات بأن تعزيز الشراكات مع دول العالم مسؤولية وطنية، وإنسانية يتحمل أعباءها هؤلاء الرجال والنساء، والذين اختارتهم الدولة ليكونوا ممثلين لسياسة بلادهم، وها هي الإمارات، تقف على الجانب الآخر من النهر، وتقول للعالم أجمع، نحن مع الحقيقة، والحقيقة هي أن نتضامن معاً، ونرسم صورة زاهية لمستقبل أطفالنا، ونعتني بابتسامتهم، ونمنع عنها شروخ الصدمات والكدمات، وكل ما تنتجه الحروب الغوغائية، ودهماء البشر.

الإمارات بفضل تاريخها المتكئ على قيم الآباء، والأجداد، تمكنت من الوصول إلى مراحل تجاوزت فيها حدود الأسئلة الغامضة، واستطاعت أن تحقق منسوباً عالياً من العدالة في أفكارها، ورؤاها تجاه القضايا ذات الشأن العام، وكل ما يحدد مصير الشعوب، ويحمي مصالح الدول من دون استثناء، أو تمييز.

الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة، أصبحت اليوم مبعوثاً للنوايا الحسنة، ويدها الممدودة، هي رسالة مفتوحة على الوجود، مضمونها الحب للجميع، والتسامح مع الجميع.