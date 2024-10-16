خميسيات

- أسوأ شيء في الحياة أن يعتبرك صديقك الصدوق، والذي تعرفه مثل باطن كفّك، وشاركك أيام الجاهلية الأولى في كل غزواتها التي العودة منها غنيمة، وكنت إذ تعمل مثقال ذرة، كان عمله هو بلا ميزان ولا قياس، وتدور الدنيا وينعتك هو بالمارق، وتعتبره أنت مرتداً.. صدق أنها مخوّة بوش!

- يا أخي من زمان ما سمعنا أحد يقول لنا: مرحبا الساع! أش حالك، وحال التوالي؟ ما أدري مرات يوم تقضي وقتاً طويلاً في المدينة، وبين بيوت الأسمنت، وجيران الأبواب المغلقة على سكانها، تقول كأنك تعيش في جمهورية فنلندا الصديقة مثلاً، حيث لا واحد يبدأ بلقياك بمرحبا.. الساع!

- الحين جماعة الدعاية والإعلان الرقمي للمطاعم والكافتيريات التي على الشارع، «ما بيصطلبون شوي»، و«يوزون» عن هذه الفجاجة، ويودرون عنهم هذه «الدعاسج» بإعلاناتهم السخيفة: «قسماً بالله مطعم يخبل، يجنن، ولا غلطة!» منو طالب من الواحد منهم يحلف، وبعدين لو صدق ما حلف، وعند اقتراح لجماعة «بسم الله.. تبارك الرحمن» على كل شيء، لا يصور لنا الواحد أو الوحدة منهم واجهة المطعم والكافتيريا، ليش ما يدخلون من الباب الخلفي أو باب المطبخ، الملغم بالكراتين وأسطوانات الغاز، والروائح المنبعثة، وبنشوف جملة: ولا غلطة!

- عندي اقتراح: بعض الصيدليات عندنا لازم يحولونها إلى محلات لبيع العطور والمكياج، وإلا صيدلي بذاك الزي الأبيض الذي يشبه ملابس ملائكة الرحمة أو صيدلية محترمة وبعد انقضاء خمس سنوات من التخصص تظل تدلل على كريمات تجميل على أنها كريمات طبية يوصي بها أطباء الجلدية، وإلا تظهر لك «مضارب» وتطلب منك تجربة شمها على شاكلة بياعين العطور التقليد في المولات، والتي تجلب الحساسية الشديدة، وضيق النَفَس، الصيدلية مب لازم تكون في مستوى العيادة والمستشفى، وإلا أنا غلطان!

- جمهور المواقع الرقمية، يريدون سبباً للهجوم والانقضاض والفتك، ولو كان شيئاً بسيطاً، ولا يعني أمراً يستحقك، ومشكلتهم الكبيرة والأبدية دائماً ما يربطون الأفراد بأوطانهم، تصرف الفرد شخصي، وتصرف الأوطان لابد وأن يكون جمعياً، فلا تخلطوا الخل بالعسل، ولا تذهبوا بالأشياء للتطرف، فالمجتمعات يقودها الحكماء، وتسيرها الفطنة والحكمة، ولا يعني لهم تخبط الذباب الإلكتروني في ساعات شططه وغضبه وحب التعارك حتى مع الهواء والهوى الذي يسير جناحه الذي يشبه جناح بعوض.. فكّونا ترا شبعنا من السذاجة والسخافات الرقمية التي ينفثها جهلاء البث الرقمي في عصرنا الرقمي!