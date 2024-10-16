تشكيل وصياغة المستقبل

يُسدل الستار بعد غدٍ على واحدة من أكبر وأضخم وأنجح دورات معرض «جيتكس جلوبال 2024»، الذي يُعد أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، منذ انطلاقه واحتضانه من قِبل مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6500 عارض من أكثر من 180 دولة.

وحرص فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تفقد المعرض كعادته دائماً في متابعة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض النوعية الكبيرة التي تستضيفها «دار الحي».

وأكد سموه بالمناسبة أن «الإمارات، مع انطلاقها في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في الصناعات المستقبلية، تعمل على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، برؤية واضحة لتعزيز ريادتها في المشهد الرقمي والتكنولوجي العالمي، ما يجعلها الدولة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم».

وقال سموه: «الزيادة في حجم ونوعية المشاركة العالمية في (جيتكس) تؤكد مدى الثقة في جهود دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز. نحن حريصون على فتح المزيد من فرص النمو سواء لكبريات الشركات العالمية أو الشركات الناشئة، وكذلك لرواد الأعمال. نسعى لتوسيع دائرة الشراكة مع قادة التكنولوجيا حول العالم لتشكيل ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي».

وأكد سموه دعمه الكامل للمواهب والكفاءات والخبرات الإماراتية لريادة تطوير قطاع التكنولوجيا والمشاركة بفاعلية في دفع معدلات نموه، مثنياً على أثر المعرض في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع مساعي خلق بيئة تغذي الابتكار، وتمكن الشركات من استكشاف الإمكانات غير المحدودة لهذه التكنولوجيا الجديدة.

وكان المعرض الذي انطلق تحت شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي»، استقطب كبريات شركات التكنولوجيا في العالم إلى جانب الحكومات والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين. وسجل نسبة زيادة كبيرة تصل إلى أكثر من أربعين بالمئة في عدد الدول المشاركة، ليؤكد مكانته الريادية عالمياً. كما انعقد على هامش المعرض الرئيسي معرض «إكسباند نورث ستار»، والذي يُعد أكبر معرض للشركات الناشئة والاستثمار في العالم، ويهدف إلى إرساء معايير جديدة للاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومات الذكاء الاصطناعي.

وكان لافتاً الحضور الكبير لوزاراتنا ودوائرنا ومؤسساتنا العامة، وهي تعرض مبادراتها الرقمية التي نجحت في جعل تجربة التحول الرقمي وهندسة الإجراءات نموذجاً ملهماً أعاد تشكيلها وصاغ أنماطاً تسابق الزمن، وجعلتنا نعيش المستقبل بتفاصيله.