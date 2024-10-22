متعة الكرة المصرية

ضربت الكرة المصرية موعداً مع القمة على استاد محمد بن زايد آل نهيان بنادي الجزيرة غداً الخميس، في لقاء يجمع الأهلي والزمالك، بعد أن تخطيا سيراميكا وبيراميدز، بفوز الأهلي 2-1، والزمالك 5-4 بضربات الترجيح، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي بنتيجة 1-1.

وهكذا تعيش الجماهير المصرية والعربية واحداً من أهم لقاءات القمة التي تجمع الناديين في النهائيات خارج الأراضي المصرية، بعد أن اجتاز الزمالك نظيره الأهلي في القمة الأفريقية بركلات الترجيح، ليحقق البطولة الرابعة في مسيرته على حساب الأهلي الذي حقق 14 بطولة قبل هذه القمة، وأتوقع أن تعيش الجماهير المصرية والعربية واحداً من أجمل لقاءات القمة التي تجمع الناديين في النهائيات خارج الحدود، متعة وإثارة.

الخميس موعدنا مع ملحمة كروية، طرفاها الأهلي والزمالك، وجماهيرهما في مصر والوطن العربي، وجماهير مستضيفهما من أبناء الإمارات والمقيمين لتعلو أصوات المشجعين، كل بطريقته حتى صافرة النهاية، وإعلان الفائز منهما في البطولة التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 4 أندية في بطولة تقام خارج مصر.

وكم تسعد جماهيرنا بوجود الناديين العربيين في تحدٍّ مثير وممتع وقوي، وقمة دون شك سوف تفي بكل الوعود، ستكون قوية فنياً، ومتميزة جماهيرياً في عاصمة الرياضة العالمية، عاصمة الحب والجمال «أبوظبي»، وسوف تحتفل الجماهير بالفائز، وتجوب أعلامه وشعاراته ربوع الإمارات، احتفاء بلقب العاصمة.

ما يجمع بيننا في الإمارات ومصر علاقات وطيدة وراسخة، وتتواصل كل قيم الود والحب بين الشعبين، إضافة للعلاقات الرياضية التي تجمع الإمارات ومصر منذ الأزل، باستضافة عمالقة الكرة المصرية من بينها فريق الإسماعيلي الذي جمعته مع أنديتنا في السبعينيات حملة دعم الصمود العربي، ولقاءات أنديتنا مع قطبيها الكبيرين في مختلف المراحل الزمنية، تعزيزاً لمسيرة التعاون المشترك بين أنديتنا في معظم المناسبات الرياضية وكذلك السياسية.

دعوة لجماهيرنا، وللجماهير المصرية والعربية، للاستمتاع بقمة اللقاء، والاحتفاء بالبطل الذي سيحمل درع البطولة وسط الفرحة بحصد لقب خارج الحدود في جو احتفالي ننتظره دائماً هنا في الإمارات، باعتبارها حاضنة لكل اللقاءات الكروية العربية، وفي الرياضات الأخرى، تعبيراً عن وحدة وتضامن دولة الإمارات العربية وشقيقتها جمهورية مصر العربية في البطولات المختلفة.

ستكون المباراة عبارة عن قمة فنية، وملحمة تنافسية بين فريقين عريقين بحثا عن لقب غالٍ من عاصمة غالية.