متى ينقشع الدخان الأسود؟

أتخيل صباحاً صافياً مثل عيون الغزلان، في سماء عربية تمتد من المحيط إلى الخليج.

وأتصور دوماً أن هذه الأمة، رغم التشققات في قماشتها السياسية، فهي كفيلة بأن تردم الحفر العميقة، وتستعيد صحائف التاريخ، وفصاحته، وثرائه الحضاري، وتصبح في يوم من الأيام كسائر الأمم تنعم بسلام، ووئام، وانسجام، ويعيش أطفالها ببهجة الأحلام الزكية، وتتغير ملابسهم من الرمادي المرقع بالأحمر الفاقع، إلى قمصان ناصعة البياض، وحقائب مدرسية، موردة بكتب تتحدث عن نهاية العتمة، وبداية النعمة، وينفتح طريق يمتد من قرص الشمس الصباحية حتى أفئدة جيل، يغمض العين على ترف الحياة، وبذخ وجدان عربي خالٍ من شوائب الفقدان وحثالة الخيبات، والخسارات.

أتخيل طفولة تنام على أغنيات الأمهات، في ليالٍ ساكنة مطمئنة لا يعكر صفوها ضجيج، ولا عجيج، ولا صيحات، ولا ولولة، ولا نحيب، ولا صبيب دموع فتحت شلالاتها أوجاع ما في القلوب من أثر هشيم، وسقيم.

أتخيل ولو لمجرد خيال لا غير أن يعم الوعي في العالم، ويتخلص الناس من الاستدعاءات المؤلمة، لصور خرافية، وأفكار أشبه بنخالة عاثت فيها جرذان العبثية، وأطاحت بجمال الحياة مخالب العدمية، وأنياب صفراء غاصت في لحم الفرح، حتى استحال فكرة مسترسلة في الغيبوبة، وفتات صخور كسرتها العصبية الجاهلية، وقذفت بها في وجوه الحالمين بلحظة زمنية، تسكت فيها أصوات التدمير، والخراب، واليباب، والعذاب البشري، والذي أصبح اليوم شعار من تمكن منه السعار، وأصبحت طموحاته لا تتعدى أزمة ذات منغلقة على ذاتها، في صندوق أسود، من معدن اللاشيء.

أتخيل بأن يكون للعقل مكان في ذاكرة الإنسان، وأن يخرج العقل من حفرة اليأس، والبأس، والرجس، والحبس الانفرادي للإرادة، والتي أصبحت اليوم أسيرة شيفونية بغيضة، وعنصرية رخيصة، وأهواء وأدواء، وأنواء، وبلوى الجاهلية الأولى.

أتخيل أن تشرق الشمس على العالم، وهي تسدل أهدابها الذهبية على رموش كحلها الفرح بإثمد التفاؤل، ودارت على المهج، حمرة الابتسامات الرخية، واستدارت الشفاه على لمضة السلسبيل، وملأت القارات الخمس، أغنيات من عهد بيتهوفن، وسواه من الذين زينوا الوجود بأبجديات أصلها من صلب طبيعة خالية من براثن الإنسان الشقي، وذلك العقل المتعثر بأحجار المعتقدات الخائبة، والأفكار الكربة.

أتخيل أن الإنسانية بعد كل هذا الجحيم، سوف ترفع رأسها، وتتطلع إلى السماء، وتقول إن الله حق، فتتخلى عن طغيان الأنانية، وتتحرر من أصفاد الجبروت المخادع، وتخرج من ربقة الأكاذيب، وتفر طيورها من أعشاش الزيف، وترتفع أجنحتها إلى القمم الشم، فترى هناك العالم كما هو في الفطرة، وليس كما هو في الحداثة السائلة، وما تبعها من بطش الأنا، وأحلام ما بعد ليلة ليلاء، فيها القمر ينحاز إلى غبار التاريخ، والشمس تتقاعد عن بث ضوئها المنير.

أتخيل، فقط مجرد خيال، وأتمنى أن تصحو البشرية على صدق ما أتخيله، لأن الحب هو السبيل لإخراج العالم من مأزقه الوجودي، الحب وحده الجدير بصناعة الفرح، الحب وحده الكفيل بصياغة عالم جديد، منعم بأجمل الطرائق والطرق.