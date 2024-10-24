المعرفة قوة

قبل خمسة قرون من زماننا أعلن الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون إعلانه الشهير في سنة 1620م، قائلاً «المعرفة قوة»، وها هي الإمارات تواكب الحدث التاريخي الذي جعل من التنوير سيادة للعقل على الجهل، ومن الروح ملاءة مخملية تبعث على الدفء ودرء العري الثقافي، ومن القلب منزلاً شاسع الجدران، لحماية المكتسب الإنساني من الخمول، والكسل، والضياع في براري التيه الحضاري.

تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أبطال تحدي القراءة، لهو الإعلان الأشهر، والأهم للاهتمام بالقراءة، كطريق لمعرفة مستوفية الشروط، والمعنى في تسييل الحياة باتجاه علم نافع، وعقل يتدبر الشأن الإنساني من دون رثاثة، ولا شعث.

في الإمارات اليوم المشهد الثقافي يمشي متوازياً مع المشهد الاقتصادي، والنهران ترسو ضفافهما سفن الوعي الاجتماعي، والإدراك بأهمية أن تمضي سفن الغوص بلا عتو ولا نقصان من أجل إنسان يقف على تلة الحياة متأزراً بقوة المعرفة، ونقاء السريرة، وصفاء السماء الروحية من دنس الأفكار الملوثة.

في تحدي القراءة شاهدنا، وتابعنا كيف لليد الحانية تبدي ما يثلج أفئدة الأبطال الذين جاؤوا من أطراف، وتخوم الوطن العربي معتزين باحتفاء الإمارات بقدراتهم، ومهاراتهم، وتفوقهم في معانقة لغة الضاد، وترتيب مشاعرهم بدوزنة لغة ملكت ألباب الحضارة الإنسانية، وامتلكت زمام الريادة في صناعة التاريخ، وإنتاج حضارة، لمعت وأسمعت، وخاطبت العالم بما يليق، وما يفتح الآفاق في علاقة مع الآخر لا فيها عنت، ولا عهن، ولا وهن، بل كانت لغة تواصل، وإنتاج عقل محب، عاشق للحياة بما يكفي لصياغة واقع إنساني يفيض بالعطاء، ويزخر بالود، ويزدهر بالتنوير.

في حفل التتويج في أوبرا دبي، كان المشهد خرافياً وكان الحفل يملأ الجغرافيا صوتاً وصيتاً، وكان الزمن يسفر بذائقة إماراتية قل مثيلها، وكان الحضور ينعمون بحالة إماراتية لا تشبه إلا نفسها، فقط لأنها تنبع من الإمارات، ولأنها معطرة بمزايا شاعر، يعرف لجام الكلمة، ويعرف مكنونها، الأمر الذي يجعل هذه المناسبة في التاريخ ترنيمة أخلاق إماراتية جاءت من الصحراء لكي تزرع شجرة المعرفة، ولكي تصبح الشجرة حقلاً، والحقل يصبح واحة غناء بعقول أبناء الأبجدية العربية هؤلاء الذين وجدوا ضالتهم على أرض الإمارات، ومن الإمارات سيكون المجد في انتظارهم وهم يحملون راية الحب للغتهم قبل كل شيء، وقبل كل شيء سوف تنمو هذه الزهرات، وتكبر، وتترعرع، وبعد وقت ليس بالطويل سوف تحصد الأمة ما زرعته الإمارات، وهذا أمر تفرضه نواميس الطبيعة، والجهد الذي تبذله الإمارات، سوف يكون له بريقه، ويكون له رونقه، ويكون له أثر صدقه على أرض الواقع.