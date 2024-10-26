أيادٍ بيضاء

شاركت الإمارات العالم احتفاءه باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي صادف الخميس الماضي الرابع والعشرين من أكتوبر، والذي اعتبره العالم مناسبة للتذكير بالجهود المبذولة للقضاء على المرض، الذي أطل من جديد في بعض المناطق من عالمنا التي تشهد حروباً وصراعات أو تعاني انهيار المنظومة الصحية فيها.

جاء الاحتفاء بالمناسبة والعالم يستذكر بكل تقدير وامتنان الدور الإماراتي المتميز لاستئصال الوباء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الأيادي البيضاء والإسهامات الفعالة في تمويل ودعم حملات التطعيم ضد المرض على نطاق واسع.

وقد نهضت الإمارات بدور ريادي في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وعملت على تقديم اللقاحات المنقِذة للحياة، لحماية الملايين من الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم في العديد من دول العالم، ومنها المناطق الجبلية من باكستان.

وقَدَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكثر من 1.3 مليار درهم، دعماً للجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال منذ عام 2011، عبر مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، بما في ذلك حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان، وهي جزء من برنامج الإمارات لمساعدة هذه الدولة الصديقة.

وقد أسهمت الحملة منذ إطلاقها في عام 2014، حتى سبتمبر 2023، في توزيع أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على الأطفال في باكستان.

كما وجَّه سموه في أغسطس من هذا العام بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع.

وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل، ما جسد التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الأشقاء في غزة، ولا سيما توفير الحماية والرعاية الصحية للأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وقد حرصت منظمة الصحة العالمية من خلال مديرها العام تيدروس غيبريسوس، على التعبير عن عميق شكرها لدولة الإمارات على دعم الحملة، ومساهماتها القيمة في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة شلل الأطفال.

جهود دولة الإمارات في مكافحة مرض شلل الأطفال، تنطلق من «نهجها الثابت ومبادئها الإنسانية في مساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية، والاهتمام بسلامة وصحة الإنسان، وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم».

ثمار هذه الحملات والأيادي البيضاء تلمسها في ابتسامة عريضة على وجه طفل في تلك المجتمعات وقد أقبل على الحياة بتفاؤل وأحلام كبيرة بعد أن تهددها هذا الوباء المدمر للطاقات. حفظ الله الإمارات منارة للخير والإنسانية بقيادة بوخالد.